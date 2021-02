[EN DIRECT 9 FÉVRIER] Tous les développements de la pandémie

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 bouleverse nos vies depuis près d'un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

Les bilans

PLANÉTAIRE

Cas: 106 533 071

Morts: 2 327 231

CANADA

Cas: 808 120, dont 270 911 au Québec

Décès: 20 835, dont 10 046 au Québec

VOICI TOUTES LES NOUVELLES DU MARDI 9 FÉVRIER

6h52 | Virus : les voyageurs soumis à deux tests après leur arrivée au Royaume-Uni.

AFP

Le Royaume-Uni prévoit de soumettre tous les voyageurs arrivant dans le pays à deux tests de COVID-19 après leur arrivée afin d’éviter l’importation de variants du nouveau coronavirus, indiquent mardi les médias britanniques.

Le ministre de la Santé, Matt Hancock, doit annoncer mardi devant les députés cette mesure qui prévoit, selon les médias, un test aux deuxième et huitième jours d’une quarantaine obligatoire de dix jours.

Elle s’ajoute aussi à l’obligation, pour tous les voyageurs arrivant au Royaume-Uni, de présenter un test anti-Covid négatif avant leur départ.

« Renforcer notre régime de tests pour couvrir toutes les arrivées pendant leur isolement offrira un niveau de protection supplémentaire, et nous permettra de mieux déceler les nouveaux cas qui pourraient être apportés dans ce pays et nous donnera plus d’opportunités de détecter de nouveaux variants », a indiqué un porte-parole du ministère de la Santé, sans fournir davantage de détails.

Le ministre Matt Hancock doit détailler aussi les modalités d’isolement à l’hôtel, à partir du 15 février, pour les résidents britanniques arrivant d’une trentaine de pays considérés comme à haut risque, notamment l’Afrique du Sud où circule un nouveau variant considéré comme plus virulent.

6h02 | Une équipe internationale d'experts chinois et de l'OMS, qui ont enquêté à Wuhan en Chine sur la COVID-19, a annoncé mardi n'avoir pas trouvé d'indication de la présence du virus dans cette ville avant son apparition en décembre 2019, ni identifié l'animal à l'origine de la maladie.

Photo AFP

4h07 | L'Iran a débuté mardi la campagne de vaccination contre la COVID-19, selon des images diffusées en direct par la Télévision d'État de ce pays le plus touché par la pandémie au Proche et au Moyen-Orient.

Photo AFP

1h06 | Au moment où de nouveaux variants plus contagieux du coronavirus se répandent, il devient nécessaire de porter des masques de meilleure qualité, respectant des normes plus strictes, ou à défaut, un masque chirurgical superposé à un masque en tissu, selon de nombreux experts.

1h00 | Si certains commerçants se réjouissaient, hier, de la réouverture des commerces non essentiels, d’autres n’y voient que peu d’intérêt et auraient bien attendu encore.

1h00 | Plusieurs Québécois étaient soulagés de retrouver un brin de normalité avec la réouverture des commerces sur tout le territoire, hier, et en ont profité pour faire le plein de produits considérés comme non essentiels depuis six semaines.

Photo Cédérick Caron

0h00 | Un petit pas vers l’entrée en vigueur de la quarantaine de trois jours à l’hôtel pour les voyageurs de retour au pays et en attente d’un résultat de test a été franchi, hier.

[EN 5 MINUTES] Intuber dans une boîte.

