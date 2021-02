Enquête externe du ministère de la Santé sur le Manoir Liverpool

Québec enquêtera sur les pratiques du CISSS Chaudière-Appalaches dans sa gestion du fiasco du Manoir Liverpool. Le ministre Christian Dubé s’interroge notamment sur le fait que la direction du CISSS n’ait pas été mise au courant des problèmes de maltraitance dans la résidence pour aînés.

Christian Dubé a affirmé lundi en point de presse accepter l’explication du PDG du CISSS, Daniel Paré, à l’effet que les incidents majeurs du Manoir Liverpool n’avaient jamais été portés à son attention. Toutefois, il entend faire la lumière sur les raisons expliquant ce manque de communication, qui aura entraîné les dérapages que l’on connaît aujourd’hui.

Rappelons qu’un rapport interne du CISSS faisait état vendredi de «maltraitance physique et organisationnelle» à la résidence. On y décrit des manquements à l’hygiène, à l’alimentation et à la médication des usagers.

«Comment ça se fait qu’une information telle [...], que des cas aussi graves, n’ont pas remonté jusqu’à la haute direction du CISSS? Comment on a agi dans la chaine de commandement», demande le ministre Dubé, qui a mandaté la sous-ministre Dominique Savoie pour mettre sur pied une enquête externe sur les manquements du Manoir Liverpool.

«Actions très dures» à prévoir

Le ministre a aussi indiqué avoir demandé une enquête sur le Pavillon Bellevue, CHSLD privé conventionné qui appartient aussi à Claude Talbot, copropriétaire du Manoir Liverpool. Sans entrer dans le détail, Christian Dubé a évoqué des actions «très dures» à poser envers les propriétaires.

«Je vais questionner à savoir ce qu’on va faire avec les propriétaires, mais ça va aller beaucoup plus loin que ça», a assuré le ministre de la Santé, qui s’est dit choqué par l’entêtement de Claude Talbot et Manon Belleau à cacher les troublants écarts.

«Comment ils ont été capables de faire autant d’entourloupettes?[...] C’est très grave de faire par exprès pour cacher une situation comme ils l’ont fait pendant cinq ans», s’est indigné Christian Dubé.

«Imputabilité claire»

Questionné sur les événements du Manoir Liverpool et sur le besoin d’imputabilité du réseau, le gériatre et ancien ministre de la Santé Réjean Hébert croit que le gouvernement doit se questionner sur la gestion de Daniel Paré.

«S’il n’était pas au courant, il y a un gros problème d’imputabilité et de souci du fait que les services soient au rendez-vous. C’est la responsabilité de l’établissement et ultimement du dirigeant. Il devait être au courant, point final», croit le Dr Hébert.

Ce dernier estime que la situation est encore plus évidente pour le gouvernement qu’à la Résidence Herron de Montréal, qui était entièrement privée.

«Liverpool avait un contrat avec le CISSS. L’imputabilité, elle est claire. [...] Le gouvernement a la responsabilité de voir ce qui s’est produit et de prendre les décisions qui s’imposent. Je n’ai pas les tenants et aboutissants pour en juger, mais le ministre, lui, les a», insiste l’ancien ministre.

Christian Dubé ne s’est pas prononcé clairement lundi sur le futur de Daniel Paré dans son rôle de PDG du CISSS de Chaudière-Appalaches. Il devait normalement reprendre ce poste après son mandat temporaire à la tête de la campagne de vaccination contre la COVID-19.