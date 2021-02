Flacons de vaccin Pfizer-BioNTech : six doses plutôt que cinq

Il faut désormais tirer six doses de chacune des fioles de vaccin Pfizer plutôt que cinq, annonce Santé Canada, ce qui permettra au fabricant d’envoyer globalement moins de fioles au pays.

Santé Canada a donné l’autorisation à la compagnie de modifier l’étiquetage de ses flacons de vaccin contre la COVID-19 pour y indiquer qu’ils contiennent chacun six doses et non cinq comme prévu au départ.

Le ministère se plie ainsi à la demande du fabricant que réclamait depuis fin janvier que l’on inocule une personne de plus avec chacune de ses fioles.

Cette modification permettra à Pfizer d’envoyer moins de fioles au pays tout en empochant les mêmes bénéfices puisque techniquement le nombre de doses envoyées sera le même que prévu.

«Les prochaines livraisons de Pfizer BioNTech refléteront ce changement», a dit le major général Fortin.

En Europe, l’imposition d’une sixième dose par fiole s’est traduite par une diminution de 20% des livraisons de flacons de vaccin Pfizer et une sérieuse grogne au sein des équipes de vaccination dont la tâche est depuis plus compliquée.

Équipement nécessaire

C’est que pour pomper davantage de liquide de la même fiole, les soignants doivent utiliser des seringues spécialisées et être capables de les utiliser adéquatement.

Il s’agit de seringues à faible volume mort «conçues pour qu’une plus petite quantité de liquide demeure dans le tube», indique Santé Canada.

Pour le moment, la majorité des provinces ne disposent pas de l’équipement nécessaire, a admis le major général Fortin. Mais il assure que le gouvernement a acheté «des millions» de seringues à faible volume mort et qu’il en fournira suffisamment aux provinces à temps.

Technique optimale

Le fabricant devra par ailleurs fournir du soutien pédagogique aux soignants afin qu’ils adaptent leur technique d’inoculation. Une séance d’information en ligne est prévue demain.

Techniquement, .25ml de résidu devrait rester dans le flacon une fois les six doses extraites. Mais «c’est sûr qu’il faut utiliser la technique optimale» pour y arriver, a admis le Dr Marc Berthiaume, directeur du Bureau des sciences médicales de Santé Canada.