Le cadeau de Grec de Télé-Québec

Télé-Québec, « notre » diffuseur public, n’a ménagé aucun effort pour faire savoir qu’il nous ménageait tout un événement, voire un cadeau.

La face cachée de la lune, l’une des œuvres les plus achevées du dramaturge Robert Lepage, que Télé-Québec a présentée « en direct » samedi soir, et en reprise dimanche, a fait l’objet d’une promotion soutenue et de nombreux placards publicitaires.

On avait de bonnes raisons de pavoiser. Alors que Radio-Canada a peu fait pour promouvoir la culture en ces temps de pandémie, Télé-Québec a pris le relais de l’autre diffuseur public, pourtant plus fortuné et dont on aurait pu s’attendre à ce qu’il investisse des millions pour garder en vie les arts vivants.

France Télévisions, par exemple, lancera lundi prochain une chaîne spéciale pour soutenir la culture. Appelée « Culturebox », la chaîne éphémère quittera les ondes lorsque les salles de spectacles rouvriront dans un contexte normal. Culturebox diffusera tous les jours et exposera tous les arts vivants : musique, opéra, théâtre, danse, arts plastiques, stand-up. France Télévisions finance la nouvelle chaîne, qui sera exempte de publicité, sans un sou supplémentaire de l’État.

UN MOMENT SOLENNEL

On n’en aurait pas demandé autant de Radio-Canada, qui a pris soin de préserver ses programmes habituels, même les plus insipides, plutôt que de réfléchir à ce qu’elle pourrait faire pour soutenir les arts privés de leur public. Qu’on ne me cite surtout pas quelques rares initiatives comme la diffusion à la radio de la pièce Mademoiselle Julie, dont les droits furent acquis du Rideau vert à vil prix.

Samedi soir, comme des milliers d’autres Québécois, je me faisais une fête de voir à Télé-Québec La face cachée de la lune, pièce que j’avais vue à Paris il y a quelques années avec Robert Lepage, puis à Montréal avec Yves Jacques. Le moment me semblait d’autant plus solennel qu’on n’a pas vu de théâtre en direct à la télévision depuis des années. De plus, l’œuvre, écrite pour un seul comédien, serait interprétée exceptionnellement par Lepage et Yves Jacques, qui l’a jouée plus de 350 fois partout dans le monde.

Après plusieurs minutes de messages publicitaires et une mise en situation bon enfant faite par les deux comédiens, le rideau s’est levé (façon de parler !) sur la pièce elle-même. J’étais sûr qu’elle se déroulerait sans interruption. Eh ! bien, non. Après une vingtaine de minutes, tout s’arrête pour une longue pause publicitaire. En rage, je ferme la télé et je décide d’attendre l’enregistrement que j’avais eu la prudence de programmer. Je pourrais au moins faire l’économie des pauses publicitaires.

UNE INSULTE AUX SPECTATEURS

La direction de Télé-Québec, qui a eu longtemps l’intelligence de présenter ses longs métrages sans pauses publicitaires, aurait dû conclure qu’interrompre ainsi La face cachée de la lune était un affront à l’auteur et une insulte aux spectateurs. Si nos auteurs de téléromans ont fini par se résigner à écrire en tenant compte d’une interruption toutes les 12 minutes, ni Robert Lepage ni aucun dramaturge n’a jamais conçu une pièce de cette façon.

J’imagine que Télé-Québec et les producteurs de La face cachée de la lune ont puisé une partie de leur budget dans les quelques millions de dollars que Nathalie Roy, ministre de la Culture, avait débloqués pour des captations en temps de pandémie. Si tel est le cas, la somme n’était-elle donc pas suffisante pour nous offrir un authentique cadeau plutôt que ce cadeau de Grec ?