Le Canadien célèbrera le Mois de l’histoire des Noirs

Afin de souligner le Mois de l’histoire des Noirs, les joueurs du Canadien de Montréal porteront un gilet noir lors de la période d’échauffement de l’affrontement contre les Maple Leafs de Toronto, mercredi soir, au Centre Bell.

Par ce geste, l’organisation québécoise veut rendre hommage à Willie O’Ree – premier joueur noir professionnel de la Ligue nationale de hockey (LNH) – et réitérer son engagement à offrir à tous les joueurs et partisans un environnement inclusif et accueillant, sans toute forme de racisme ou de discrimination.

«Nous avons tous un rôle à jouer dans la promotion de la diversité et de l'inclusion, et sommes privilégiés de pouvoir inspirer un changement positif au sein de notre sport, tant sur la glace qu'à l'extérieur de celle-ci. Nous sommes heureux de souligner l'apport de Willie O'Ree à l'avancement des joueurs et joueuses noirs dans l'univers du hockey et encourageons nos partisans à découvrir son histoire», a expliqué la vice-présidente exécutive et chef des affaires commerciales du Canadien, France Margaret Bélanger, dans un communiqué de son organisation.

Les chandails noirs que porteront les représentants de la Sainte-Flanelle ont été mis à l’encan et les fonds amassés seront investis dans la mise en œuvre d’un projet pilote situé à Montréal-Nord.

Par ailleurs, c’est la chanteuse, comédienne et animatrice d’origine haïtienne Mélissa Bédard qui interprétera l’hymne national.