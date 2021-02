Le Canadien de Montréal (2e période): un géant aux pieds d’argile

Ma lettre d’opinion publiée dans le Journal du 4 février dernier sur le malaise que j’avais ressenti lors de la cérémonie d’ouverture des Canadiens de Montréal a fait réagir lecteurs et chroniqueurs... mais pas l’organisation du Canadien.

• À lire aussi: Les orphelins du Canadien de Montréal

• À lire aussi: Un amour à sens unique

Essentiellement, on m’a félicitée d’avoir eu le courage de m’attaquer à une institution aussi vénérée et puissante que le Canadien de Montréal, un « intouchable », et d’avoir dit tout haut ce que plusieurs pensaient tout bas.

David contre Goliath

À voir les commentaires, c’est comme si moi, sous les traits de David, j’avais eu l’audace de me dresser face à Goliath.

En fait, si j’ai réagi si spontanément à cette cérémonie d’ouverture, c’est parce qu’elle représentait la goutte qui faisait déborder le vase. Mais curieusement, à aucun moment je ne me suis sentie dans la peau du petit contre le grand – bien au contraire !

Écoutez l'entrevue d'Annick Brosseau avec Benoit Dutrizac sur QUB Radio:

En fait, si j’ai trouvé le courage de prendre la parole, c’est bien parce que je « nous » sentais grands et forts face à une entreprise qui a besoin des Québécois pour exister, qui se doit de nous considérer et de nous respecter si elle désire rester sur ses deux pieds. Bien que dans la légende, Goliath semblait invincible, il ne faut pas oublier que c’est David qui sortit vainqueur de cet affrontement.

Identité culturelle à protéger

Lorsque des puissants s’en prennent à notre identité culturelle, notamment à notre identité linguistique, je suis convaincue qu’il ne faut pas laisser passer en haussant les épaules.

La richesse du Québec repose justement sur cette identité francophone unique qui nous distingue du reste du monde, en particulier en Amérique du Nord. Une identité aussi précieuse qu’elle est fragile et qu’on a le devoir de protéger, de développer et de faire rayonner, ici comme ailleurs.

Certains voient dans l’attitude du Canadien de Montréal une forme de colonialisme. Pour ma part, j’y vois un exemple de soft power qui use de sa force de séduction pour imposer aux Québécois une image d’eux-mêmes qui les présente comme des Canadiens qui pensent et parlent anglais, comme les autres partisans de la Ligue nationale. En fait, l’organisation du Canadien ne semble pas pleinement consciente que l’époque du speak white est bel et bien révolue.

Qu’on le veuille ou non, le sport est un enjeu éminemment politique. Ce n’est pas seulement pour répondre aux grands idéaux de Coubertin que les peuples du monde investissent autant de ressources pour briller à l’occasion des grandes compétitions.

Le sport peut être un outil de rayonnement, mais également de domination, tout comme la langue peut être un outil de rayonnement, mais également d’acculturation.

Usant de sa notoriété et de son attractivité, le Canadien instille sournoisement dans l’esprit de ses fans qui le vénèrent un doute sur la valeur de leur culture et de leur langue.

En manquant ainsi de respect envers ses propres partisans, c’est tout un peuple que le Canadien de Montréal égratigne. Ce n’est pas rien en regard de la situation inquiétante du français au Québec, en particulier dans la région de Montréal. Et cela va bien au-delà du « Bonjour - Hi » qui défraie périodiquement l’actualité, car c’est le visage même de la capitale économique qui vient se fondre progressivement dans le moule du Canada anglais.

Se tenir debout

Bien sûr, le Canadien de Montréal est parfaitement libre de ne pas se sentir Québécois. C’est son droit. Cependant, les Québécois sont tout aussi libres de bouder cette équipe qui ne souhaite plus les représenter et qui hausse les épaules devant les menaces qui pèsent sur le français au Québec.

De mon côté, je crois à la vitalité du peuple québécois et je dis que si le Canadien de Montréal semble si grand, c’est seulement parce qu’on s’agenouille devant lui. Si comme peuple on décidait de se ternir debout, rapidement on se rendrait compte que le géant, c’est nous.

Photo courtoisie

Annick Brousseau, Diplômée d’une Maîtrise en sciences politiques

Entrepreneure

Montréal