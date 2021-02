Le cœur a ses régions: Cupidon sort-il des grandes villes?

Grandir dans un village éloigné, dans une communauté de 1400 âmes, connaître tout le monde et son voisin depuis le berceau, est-ce que ça prédispose à trouver l’amour facilement?

Pas exactement, constate la réalisatrice Karina Marceau dans le documentaire Le cœur a ses régions, déjà disponible sur ICI Tou.tv, qu’ICI TÉLÉ relaiera ce samedi 13 février, à la veille de la Saint-Valentin.

En discutant avec des amis autour d’une bière dans le Bas-Saint-Laurent – avant la pandémie –, Karina Marceau a relevé que plusieurs d’entre eux avaient du mal à trouver l’âme sœur. Ou que, quand ils croyaient l’avoir déniché, souvent, la personne avait auparavant fréquenté un membre de leur entourage, ce qui modère un tantinet les ardeurs romantiques. Ou même qu’ils devaient parfois avaler 300 kilomètres de bitume ou emprunter une traverse au bateau défectueux pour se rendre à un simple rendez-vous fixé sur une application de rencontre.

PHOTO COURTOISIE/Groupe PVP

Bref, que l’éloignement géographique et le bassin de population limité, entre autres obstacles, constitueraient un frein réel à l’épanouissement affectif, qui peut être décourageant quand sonne l’horloge biologique ou qu’on en a marre de dormir en solo.

«C’est une façon de parler de la vie en région, à travers une quête qui est universelle, celle de l’amour, explique Karina Marceau en entrevue. C’est un axe qui fait sourire, mais qui n’est pas si anecdotique. On parle de l’intime, de la recherche de l’amour, mais ç’a aussi une incidence sur le développement régional. Le fait d’être en couple ou pas peut déterminer si on reste dans une région ou non.»

Polaroïd

Le tournage du documentaire a eu lieu avant l’explosion de la COVID-19, à l’été 2019, ce qu’on remarque rapidement en visionnant le film, en jaugeant la proximité physique des différents protagonistes. Karina Marceau n’écarte d’ailleurs pas l’idée de poursuivre sa réflexion dans un autre projet, en se concentrant sur le célibat et la solitude en période de confinement comme on en vit présentement.

PHOTO COURTOISIE/Groupe PVP

Ni optimiste ni pessimiste, Le cœur a ses régions se veut essentiellement «un polaroïd, un état de situation», et met en relief quantité de vérités sur la conception de l’amour hors des grands centres, dont le fait que les couples se forment rapidement et en bas âge dans les petites municipalités, où le mariage a encore la cote.

En fin de piste, les personnes à l’honneur dans le portrait ont offert des dénouements parfois surprenants à la caméra, comme Léa, qui a finalement trouvé le bonheur dans les bras d’une demoiselle, ou Mikaël, qui a quitté l’Abitibi pour une flamme en Outaouais.

Surtout, on constate que les personnes interviewées chérissent véritablement leur coin de pays, ce qui fait affirmer à Karina Marceau que son opus est non seulement un film sur l’amour «en» région, mais qu’il aborde aussi, en filigrane, l’amour «des» régions.

Karina Marceau compare Le cœur a ses régions et son traitement ludique – avec extraits de l’humoriste Josiane Aubuchon sur scène, compléments d’information en phylactères colorés, etc. – à un «feel good movie».

«Je trouve qu’il arrive à temps pour la Saint-Valentin 2021, alors que ça fait un an qu’on est en confinement. Il me semble que ça fait encore plus de bien.»

Le cœur a ses régions, le samedi 13 février, à 22h30, à ICI Télé, dans le cadre de Doc Humanité, et déjà disponible sur ICI Tou.tv.