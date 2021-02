Les festivals offensifs tirent à leur fin

Les amateurs de matchs offensifs ont été servis depuis le début de la saison. Aux quatre coins de la LNH, on a eu droit à quelques dégelés en règle et à quelques matchs à haut pointage.

Tant et si bien qu’à l’approche du quart de la saison, neuf équipes affichent une moyenne de buts marqués par match supérieure à 3,5. D’ailleurs, le Canadien trône toujours au sommet du circuit avec une moyenne de quatre buts par rencontre.

« Ce n’est pas la seule, mais l’une des raisons principales, c’est qu’il n’y a pas eu de matchs préparatoires. Les équipes n’ont pas pu s’ajuster et apporter des corrections », a expliqué Claude Julien, au terme de l’entraînement de son équipe, mardi.

Évidemment, ça ne saura durer. Au cours des 10 dernières saisons, seulement quatre équipes ont terminé la campagne avec une moyenne de 3,5 buts marqués et plus. Trois d’entre elles y sont parvenues en 2018-2019. Il faut remonter au siècle dernier pour voir plus de deux équipes terminer avec une moyenne aussi élevée.

C’était en 1995-1996. Parmi les trois équipes qui y étaient parvenues, les Penguins avaient clos le calendrier avec une moyenne de 4,41 buts par matchs. C’est la dernière formation à avoir affiché une moyenne d’au moins 4 buts au cours d’une saison.

Resserrement défensif

L’entraîneur du Canadien a noté un certain ralentissement depuis le week-end. Les Oilers et les Maple Leafs, de véritables machines offensives, ont remporté des victoires de 3 à 1 lundi soir.

« On verra un peu moins de buts. C’est dommage pour les amateurs, mais ça va rendre plusieurs entraîneurs heureux, a-t-il soutenu. Ce n’est pas que les équipes vont jouer de façon moins offensive. Elles vont plutôt se resserrer défensivement. »

Le Canadien a justement été victime de ce resserrement au cours du week-end. Josh Anderson a remarqué que l’espace était beaucoup plus restreint face aux Sénateurs.

« On a joué un nombre suffisant de matchs pour que les équipes puissent analyser nos tendances, a indiqué l’attaquant. Même avant la courte série contre les Sénateurs, je vous avais prévenus qu’ils étaient bien entraînés et qu’ils travaillaient fort. Ils ont été très acharnés contre nous. Ils ont pratiqué un jeu serré qui a rendu nos sorties de zones difficiles. »

Armia : c’est pour bientôt

Le match de mercredi soir risque également de ne pas en être un de tout repos. Les Leafs s’amènent au Centre Bell avec un dossier de 7-0-1 à leurs huit derniers matchs. Déjà, il s’en trouve pour dire que les Leafs sont la meilleure équipe au Canada.

« On est là avec eux, a martelé Anderson. Oui, il s’agit d’une équipe très talentueuse. Mais on a également beaucoup de talent. On verra demain (mercredi soir). »

Joel Armia portait le chandail d’un trio régulier à l’entraînement. Il avait repris sa place à la droite de Tyler Toffoli et de Jesperi Kotkaniemi. Puisque son statut était toujours incertain pour le match de mercredi soir, Corey Perry se trouvait également dans cette unité.

« C’est la première journée où il pouvait recevoir des mises en échec. Il faudra voir comment il va se sentir. Les décisions difficiles s’en viennent très bientôt », a mentionné Julien, faisant référence à ceux qu’il devra déléguer pour prendre place sur la passerelle.