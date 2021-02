Quoi regarder à la télé mercredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mercredi 10 février:

Duo

Dans cette comédie québécoise, Anick Lemay et François Massicotte sont des agents d’artistes. Ayant perdu un gros contrat aux dépens du second, la première se rend à Charlevoix avec l’intention de pousser un chanteur (Serge Postigo) à renouer avec son public. Mais elle n’est pas la seule à avoir eu cette idée...

Mercredi, 13h, Canal Vie.

L’Académie

L’heure des adieux a sonné pour les finissants de l’Académie. Pour l’occasion, Clément a réservé une belle surprise à ses amis. Mais avant, Wendy a encore des histoires de coeur à régler avec Ève et Scarlett, alors que Marie veut à tout prix retrouver Julie, qui brille par son absence. Dernière de la série.

Mercredi, 19h, TVA.

La rupture

Un homme et une femme ont décidé de rompre. Or, ils ne s’entendent pas sur qui va pouvoir continuer à habiter leur luxueux condo. Une guerre de nerfs commence alors. Une occasion rêvée pour leurs amis de tenter de sauver le couple. Comédie sentimentale avec Jennifer Aniston et Vince Vaughn.

Mercredi, 20h, Prise 2.

Otage(s)

Des journalistes, travailleurs humanitaires et touristes ont un triste point en commun: ils sont d’anciens otages. Les événements marquants, ils les ont vécus à différents endroits: en Colombie, au Sahel, en Série ou encore au Yémen. Ils ont accepté de revenir sur des moments bouleversants.

Mercredi, 20h, Télé-Québec.

Un polar lyonnais

La ville de Lyon sait comment plaire aux auteurs de polars. À tel point qu’on la considère la capitale européenne de ce genre littéraire très prisé. Le temps de ce documentaire, on comprend les motivations des écrivains à provoquer des meurtres et rédiger des histoires sordides dans cette commune française.

Mercredi, 21h, Planète+.

Rire sans tabous

Le tiers des Québécois sont des analphabètes fonctionnels ou peinent à bien lire et écrire. Évidemment, il n’y a pas de quoi s’en vanter. Même avec tous ces gens aux prises avec de telles difficultés, on ose rarement aborder ce sujet. L’humoriste Jean-François Mercier a voulu changer les choses. Dernier rendez-vous.

Mercredi, 21h, Z.

Tournée générale

Les tout-petits la connaissent sous le prénom de Passe-Carreau, mais Gabrielle Fontaine a d’autres projets jeunesse à son actif. Elle connaît très bien l’univers télé pour les enfants. Heureuse fiancée, elle sait aussi ce qu’il faut faire pour éviter que des rénovations minent son couple.

Mercredi, 23h, Unis TV.