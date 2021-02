Super Bowl LV: Antony Auclair sur un nuage

Antony Auclair navigue toujours en plein tourbillon de la conquête du Super Bowl par les Buccaneers. S’il n’en tient qu’à lui, quand il remettra les pieds sur terre, le mythique trophée Vince-Lombardi, emblème de la suprématie dans la NFL, le suivra dès que possible à la maison.

L’ailier rapproché, qui est devenu le deuxième joueur natif du Québec à être couronné champion du Super Bowl, essaie de ne pas se faire trop d’attentes dans le contexte sanitaire actuel. Autant que possible, toutefois, il souhaite amener le précieux trophée là où tout a commencé.

«C’est dans mes plans. Avec la COVID, je ne me fais pas trop d’attentes avec tout ça. Je pense que ça va être compliqué, mais c’est le plan d’amener ça en Beauce et au PEPS à l’Université Laval», a indiqué l’ancien du Rouge et Or et fierté de Notre-Dame-des-Pins, dans un appel conférence avec les médias canadiens.

Célébrations intenses

Pour l’instant, c’est à Tampa que les célébrations continuent de battre leur plein, mais Auclair entend revenir à la maison rapidement, «avant que les mesures pour les voyageurs de Justin (Trudeau) tombent en place», a-t-il dit.

Un défilé d’équipe en bateau, à l’image de ce qu’a vécu le Lightning plus tôt cet été avec la Coupe Stanley, se déroulera mercredi. Depuis dimanche soir, la fête a débuté avec le deuxième championnat dans l’histoire de l’équipe, des festivités avec son frère Adam sur place, du hip hop et, probablement quelques breuvages de circonstance.

«On a célébré sur le terrain, puis dans le vestiaire pas mal. L’équipe avait réservé l’aquarium de Tampa parce qu’il y avait de la place et c’était privé. On avait Ludacris qui était là et Migos. C’était super cool comme party, on a eu du fun.

«Le fait qu’Adam ait pu venir au Super Bowl, c’est vraiment cool. Chez nous, il nous manque seulement une Coupe Grey et on va avoir pas mal fait le tour des finales!», a lancé Auclair en mandatant son frère de décrocher les honneurs dans la Ligue canadienne avec Ottawa.

Photo d'archives

Belle ambiance

Pour Tampa, il s’agissait d’une conquête historique puisque jamais à ce jour une équipe de la NFL n’avait joui d’un triomphe au Super Bowl dans son stade. Pour l’occasion, COVID oblige, la foule au Raymond James Stadium a été limitée à 25 000 personnes.

«L’ambiance était extraordinaire. Ils ont fait du bon travail avec les photos sur les bancs parce que quand on regardait, on avait l’impression que c’était rempli. Il y avait beaucoup plus de partisans de Tampa que de Kansas City, donc c’était vraiment cool et on pouvait sentir l’avantage d’être à la maison», a réagi Auclair.

Pensée pour les vétérans

Le Québécois disputait sa quatrième saison à Tampa et à ce jour, il n’avait jamais goûté à une saison gagnante, encore moins aux séries éliminatoires. C’est ce qui, à ses yeux, rend le championnat encore plus savoureux pour les piliers de l’équipe.

«Je pense aux joueurs comme Lavonte David, Mike Evans et Cameron Brate qui sont là depuis des années. C’est cool pour eux, car ils sont la fondation de cette équipe-là.

«On parle de Brady et de Rob (Gronkowski) tout le temps, mais la fondation s’est bâtie il y a longtemps. On a des leaders positifs qui sont là depuis des années et qui auraient pu décider de quitter le bateau. On a ajouté des éléments cette saison qui ont fait en sorte que ça a cliqué avec tout le monde. On a gagné, mais ça n’a pas été facile. Ça demande du temps pour bâtir cette relation entre les joueurs et créer une cohésion qui se fait normalement en plusieurs années», a-t-il souligné.

Une blessure coûteuse

La blessure à un mollet subie par Antony Auclair en tout début de saison a permis à des coéquipiers de saisir une opportunité qui a fait en sorte que le Québécois n’a jamais été en mesure de reprendre sa place sur le terrain lors des séries et au Super Bowl.

Auclair, même s’il n’a jamais perdu sa place sur l’alignement régulier de 53 joueurs, n’a pas été des 46 joueurs en uniforme lors des quatre derniers matchs éliminatoires des siens.

Dans les jours précédant le Super Bowl, son entraîneur de position Rick Christophel a indiqué que sa blessure lui avait nui et qu’il travaillait d’ailleurs toujours là-dessus, pour se rétablir pleinement. Auclair n’a pas tourné autour du pot lors de son appel conférence.

«C’est ça l’histoire de ma saison», a-t-il concédé. J’ai manqué plusieurs matchs et pendant ce temps-là, ils ont utilisé un joueur de ligne offensive (Joe Haeg) qui a très bien fait à ma place. À mon retour, j’ai été utilisé un peu et j’ai joué de bons matchs, mais il y a eu une question de logistique et ils n’avaient pas besoin de m’habiller.

Si je ne m’étais pas blessé, on n’aurait pas découvert que Joe faisait une bonne job à cette position. Le fait qu’il a bien a joué a fait en sorte qu’on pouvait plutôt habiller un ailier rapproché (Tanner Hudson) qui est plus de type receveur, pour se donner de la profondeur à cette position.

«Dans le futur, ce sera important de demeurer en santé. Dans la NFL, tu te blesses et d’autres joueurs obtiennent une opportunité. Je ne peux pas être fâché après mes coéquipiers s’ils ont bien fait et qu’on a gagné le Super Bowl», a-t-il constaté en toute franchise.

L’exemple de Brady et Gronk

Depuis plusieurs semaines, les célèbres Tom Brady et Rob Gronkowski ont été cités en exemple pour leur leadership. Pour la suite de sa carrière, Auclair entend s’inspirer d’eux aussi pour d’autres raisons.

«Ces gars ont une culture de gagnant, ils travaillent jour et nuit. Ils font attention à ce qu’ils mangent, ils s’entraînent bien et ont toute une équipe derrière eux pour les aider à rester en santé.

«J’ai appris beaucoup de tout ça et ce sera important pour moi de m’entourer de gens comme ça qui vont m’aider à rester en santé. Ça m’a coûté cher cette année. Ces gars-là ont aussi beaucoup de fun à jouer au football et c’est contagieux. Des fois, on l’oublie dans la NFL parce que souvent, les entraîneurs sont stressants et négatifs et tu en viens à oublier d’avoir du plaisir là-dedans.»

Pour ce qui est de son avenir, à Tampa ou ailleurs puisque son contrat vient à échéance, Auclair a préféré ne pas descendre de son nuage.

«Je suis un gars de processus et pour l’instant, le processus c’est de célébrer le Super Bowl. Je ne pense pas à ce qui s’en vient plus tard.»