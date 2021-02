GROS-LOUIS, Antoine

"Tomayuwane"



À l'hôpital le CHUL, le 23 janvier 2021, à l'âge de 85 ans et 3 mois, est décédé monsieur Antoine "Tomayuwane" Gros-Louis, époux de madame Denise Bérard, fils de feu monsieur Delphis Gros-Louis et de feu madame Germaine Dufresne. Il demeurait à Wendake, QC. Il laisse dans le deuil, son épouse madame Denise Bérard Gros-Louis; ses enfants: Line-Marie, Daniel (Vicky Johnson), Mireille (Mario Bujold), Steeve (Niva Sioui); ses petits-enfants: Sébastien, Alexis, Charles-Antoine, Andréanne, Michael, Marie-Kim, Dylan, Dewatha, Keyara et Deyawina; ses arrière-petits-enfants: Marie-Lyne, Lili, Léonie et Adeline, James et Ellie et son arrière-arrière-petite-fille Elie-Rose. Il était le frère de feu Philippe, feu Marie-Paule, feu Jeanne D'arc, feu Louis Paul, et feu Lucien. Il laisse dans le deuil, ses sœurs Catherine (Claude), Jocelyne (Raymond), Edith (Bob) et Marcelle (Francine); ses belles-sœurs de la famille Bérard, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Il a été confié à laRéjean Hamel Inc.La famille recevra les condoléances en présence du corps dans le hall de l'Hôtelle jeudi 11 février à compter de 17 h jusqu'à 19 h 30, le vendredi 12 février de 13 h à 19 h 30 et le samedi 13 février de 13 h à 15 h.Nos sincères remerciements à son cardiologue le Dr Mario Langlais et son médecin le Dr Christian Sioui pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1V 4G5, tél :418 656-4999, téléc : 418 656-4678, courriel : Info@fondation-iucpq.org, site Internet : https://iucpq.qc.ca ou à la Fondation du CHU de Québec (CHUL), 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5, tél. : 418 525-4385, site Internet : www.fondationduchudequebec.ca.