CARON, Patrice



Au CHSLD de Charlesbourg le 1er février 2021, est décédé à l'âge de 77 ans et 7 mois monsieur Patrice Caron, demeurant à Québec, époux de madame Claudia Rowsell, fils de feu monsieur Joseph- Alphonse Caron et de feu madame Marie-Rose Lebreux.Il laisse dans le deuil son épouse Claudia, son fils Sébastien ainsi que la mère de son fils, madame Monique Roussel, les enfants de son épouse : Tammy, Steve, Brian, Joey et Tommy, ses frères et ses soeurs : Jean-Marie (Ida Corriveau), Anita (feu Armand Dufour), Bertin (Andrée Langlois), Sr Armande r.s.r. et Yvonne, ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Rowsell, ses neveux, nièces, cousins, cousines et ses amis(es). Il était également le frère de feu Noël-Yvon (Émilie Raymond). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Foyer de Charlesbourg. Tout simplement merci ! Un remerciement tout particulier s'adresse au foyer de Charlesbourg pour l'attention et les bons soins prodigués à Patrice. Claudia et la famille