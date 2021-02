Armes de poing: «un fléau», dit Valérie Plante

À la suite du meurtre d'une adolescente de 15 ans à Saint-Léonard, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a livré mercredi matin un vibrant plaidoyer contre les armes illégales, en sollicitant l’aide d’Ottawa et de Québec pour combattre «ce fléau qui fait d’innocentes victimes» dans la métropole.

«Je souhaite m’adresser aux Montréalaises et Montréalais concernant les événements violents qui impliquent les armes à feu. Il y a beaucoup de travail qui se fait depuis un bon bout de temps. C’est une bonne opportunité de rassurer la population de Rivière-des-Prairies, Saint-Léonard et Montréal-Nord. Notre ville est sécuritaire, mais loin de moi [l'idée] de vouloir banaliser ce qui se passe en ce moment», a expliqué la mairesse dans le cadre de la séance hebdomadaire du comité exécutif.

«Je tiens à souligner l’excellent travail du SPVM. La présence policière a été accrue avec du porte-à-porte, autant pour documenter que pour rassurer la population. La semaine dernière, je suis allée sur le terrain avec ma collègue responsable de la sécurité publique et mairesse de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Caroline Bourgeois, afin de rencontrer des représentants d’organismes et des policiers dans les postes de quartier, pour mieux comprendre ce qui se passe sur le terrain. Ce qui est évident, c’est qu’il semble y avoir un nombre accru d’armes illégales entre les mains d’individus et, ça, c’est un problème», a dit avec inquiétude la mairesse.

«Il doit y avoir un contrôle des armes de poing, c’est un fléau, ça n’a pas de sens que ce soient les villes qui doivent légiférer», a expliqué la mairesse, qui interpelle Ottawa à ce sujet et réclame du fédéral un meilleur encadrement.