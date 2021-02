LABBÉ, Jean-Denis



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 5 février 2021, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Jean-Denis Labbé, époux de dame Hélène Côté. Il était le fils de feu dame Agathe Lachance et feu monsieur André Labbé. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Hélène; ses enfants: Michel (Isabelle Pouliot) et Julie (Daniel Tremblay); ses petits-enfants: Philippe, Étienne, Ariane, Marie-Pier, Émile, Rébécca et Élizabeth; son beau-père Roland Maltais, sa tante Suzanne Labbé; les membres des familles Maltais, Côté et Beaumont ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus et du CRCEO pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer: 214-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tél.: (418) 683-8666, site web: www.cancer.ca