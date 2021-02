Beaucoup de motoneigistes visiteurs au Saguenay–Lac-Saint-Jean

Les motoneigistes du Saguenay–Lac-Saint-Jean peuvent, depuis lundi, prendre un repas dans les relais de motoneige à condition qu'ils proviennent d'une zone orange, tandis que les visiteurs d'une zone rouge n'ont accès aux relais que pour aller aux toilettes et se réchauffer.

Il en revient donc aux employés et gestionnaires de relais de faire le tri entre les gens des deux zones.

«On n'a pas le goût de jouer à la police. J'aurais aimé mieux que ce soit les gens de la région qui viennent nous encourager parce que là, c'est ''toi tu peux, toi tu ne peux pas'', c'est difficile à gérer», a avoué la propriétaire de l'Auberge du Km 31, Lina Morin.

«Je leur demande une pièce d'identité, leur adresse, leur nom et leur numéro de téléphone que je rentre dans le registre. Donc, quand les gens arrivent et qu'ils commencent à bégayer devant moi, ça part mal», a expliqué de son côté la propriétaire du relais La Chapelle, Mylène Aubry.

Déjà, les touristes sont bien présents.

Vers 11 h mercredi matin, TVA Nouvelles a aperçu une dizaine de motoneigistes de la région de Québec qui sont venus faire le plein d'essence à Saint-Honoré avant de reprendre la route sur les sentiers du Saguenay.

Pour éviter les débordements à la semaine de relâche, certains souhaitent le retour des barrages routiers. C'est le cas de Lina Morin qui préfèrerait se passer d'une partie de sa clientèle plutôt que de «jouer à la police». La majorité des motoneigistes rencontrés mercredi sont aussi en accord avec le retour des barrages routiers.

Au relais la Chapelle, presque la moitié des clients proviennent de l'extérieur de la région. La propriétaire espère trouver une façon de leur permettre de se restaurer à l'abri tout en respectant les règles comme dans un fort de neige qui couperait un peu le froid comme le font d'autres relais en zone rouge.

Même dilemme en ski

À la station de ski du Valinouët, on ne veut pas prendre position sur la mise en place de barrages. Par contre, on estime que limiter les déplacements pourrait profiter aux skieurs d'ici.

«S'il y avait un barrage et qu'on ne pouvait plus prendre de gens d'ailleurs, ça laisserait plus de place aux gens de la région pour venir skier», a souligné le directeur du marketing et des communications de la station de ski, Stéphane Leblond.

Le gouvernement, lui, n'a pas encore pris sa décision.