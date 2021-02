Cinq arrestations pour un vol de banque digne d'un film en Ontario

Cinq personnes, dont deux adolescents, ont été arrêtées à la suite d'un vol de banque digne d'un film commis mardi à Woodstock, près de London en Ontario.

Selon ce qu'a indiqué la Police régionale de Peel mercredi, quatre suspects se sont rendus au milieu de l'après-midi dans une banque de la ville au volant d'un véhicule qui avait été préalablement volé la veille à Brampton.

Brandissant un pistolet qui s'est finalement avéré être une fausse arme, un des suspects a tenu en joue les clients et membres du personnel, pendant que ses complices ont entravé les personnes présentes sur place à l'aide d'attaches autobloquantes (Ty-Rap). Un client a été frappé à l'aide de l'arme pendant les événements, subissant une blessure jugée mineure.

Leur sale besogne achevée, les quatre malfrats ont volé un montant d'argent non spécifié avant de prendre la voiture à l'aide d'un second véhicule conduit par une cinquième personne.

Or, à peine deux heures après le vol, la police régionale de Peel a retracé le véhicule volé à Mississauga, située à quelque 120 km de Woodstock. Les policiers n'ont alors eu qu'à cueillir les cinq suspects.

Deux hommes de 19 ans, Anthony Mitchell et Elijah Cromwell, ainsi que les deux adolescents de 14 et 16 ans, font face à des accusations de vol, d'avoir eu recours à une imitation d'arme à feu, de s'être déguisé dans le but de commettre un crime et d'avoir eu en leur possession un bien volé.

La cinquième suspecte, Daphne Tran, 21 ans, fait seulement face à une accusation de vol.

Tous devaient comparaître mercredi pour leur enquête sur remise en liberté.