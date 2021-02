LANGEVIN, Liliane



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 5 février 2021, à l'âge de 99 ans, est décédée madame Liliane Langevin, épouse de feu monsieur Charles Robitaille. Elle était également la fille de feu monsieur Phydime Langevin et de feu madame Évangéline Giroux. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport).Madame Langevin laisse dans le deuil sa belle-sœur Jeannine (feu Julien Langevin); son beau-frère Jacques Hivon (feu Ghislaine Langevin), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s, tout particulièrement Léon Bissonnette. Elle était également la sœur de feu: Carmen (feu Amedée Dubé) et Mariette ainsi que la belle-sœur de feu Roland Langevin (feu Pauline Grenier) et Odina Langevin. Un remerciement spécial au personnel du Faubourg Giffard pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 avenue des Replats, Québec, QC G2J 1B8 (418) 682-6387 www.coeuretavc.ca