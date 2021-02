Le maire de Québec et le premier ministre Legault ont poursuivi hier leur dialogue de sourds par médias interposés. On part de loin : ils ne s’entendent même pas sur la définition des banlieues de Québec.

Les faits donnent cependant raison à la Ville, et le maire a marqué des points là-dessus hier.

Dans une sortie calme et posée comme il aurait avantage à en faire plus souvent, M. Labeaume a rappelé, cartes et chiffres à l’appui, qu’il est faux de prétendre que le tramway dessert le centre-ville et le reste du réseau, les banlieues.

« Qu’on nous réponde sur des faits. Ça ne donne rien, des impressions. L’important, ce sont les faits », a-t-il martelé, rappelant que les banlieues n’auront jamais été aussi bien desservies.

Fausses prémisses

Pendant ce temps, à l’Assemblée nationale, le premier ministre persistait à véhiculer de fausses informations.

Il laisse en effet entendre que le trambus desservait les banlieues et que le tramway s’adresse au centre-ville. Lorsqu’on examine les faits, tout cela est faux.

Ce faisant, François Legault élude la question pourtant primordiale à savoir : quelles sont les attentes et les demandes du gouvernement pour la desserte des banlieues ?

Plus le temps passe, et plus le gouvernement donne l’impression de vouloir laisser traîner le dossier jusqu’à l’élection municipale à l’automne. Quel étrange pari, où les élus caquistes sous-estiment la popularité du maire.

Projet de la relance

En attendant, on se permet de garder plus de trois milliards de dollars dans un tiroir. Car faut-il le rappeler, ce projet est financé. La somme réservée pourrait grandement contribuer à la relance économique de la région.

La pandémie a fait mal à bien des égards. En revanche, elle a fait oublier à tout le monde à quel point il peut être damnant d’être coincé dans la congestion. On s’en souviendra bien assez vite lorsque la pandémie sera terminée.

Or si on revient à la base, ce que tous au gouvernement semblent avoir oublié, un tel réseau se veut une solution pour décongestionner les routes. On offre aux gens une solution de rechange efficace, rapide et confortable à la voiture.

Certes, on ne réglera pas tout dans une première phase. Mais ce sera déjà une solide avancée pour Québec, dernière de classe au pays pour sa desserte de transport en commun.