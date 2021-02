Internationaux d’Australie: Félix Auger-Aliassime passe aisément au troisième tour

Sans trop forcer, le Québécois Félix Auger-Aliassime a accédé à la troisième ronde des Internationaux d’Australie, mercredi à Melbourne.

Le 19e joueur sur l’échiquier mondial a pris 1 h 45 min pour vaincre l’Australien James Duckworth en trois manches de 6-4, 6-2 et 6-2.

Le représentant de l’unifolié a réussi 19 as et remporté 81 % des échanges disputés sur sa première balle de service. Il aurait probablement été encore plus expéditif s’il avait obtenu un meilleur taux de réussite avec ses premières tentatives, lui qui a mis en jeu 62 % de ses premières balles.

Auger-Aliassime a aussi pris le service de la 105e raquette mondiale à six reprises. Il a également réussi 38 frappes gagnantes. À titre comparatif, Duckworth n’en a obtenu que 10.

Il s’agit de la troisième fois que le natif de Montréal atteint le troisième tour d’un tournoi du grand chelem et de la première fois en Australie. Son meilleur résultat en carrière lors de l’un de ses prestigieux événements fut une participation à la quatrième ronde des Internationaux des États-Unis en 2020.

Pour son prochain match, Auger-Aliassime pourrait devoir affronter son compatriote et ami Denis Shapovalov. Pour que ce duel 100 % canadien ait lieu, l’Ontarien de 21 ans devra se défaire de l’Australien Bernard Tomic.

Raonic l’emporte en quatre manches

Un peu plus tard, le Canadien Milos Raonic a aussi triomphé dans son match de deuxième tour.

Après avoir connu une contre-performance lors du premier engagement, la 14e tête de série en Australie a retrouvé ses repères pour l’emporter 6-7(1), 6-1, 6-1 et 6-4 face au Français Corentin Moutet.

Si Raonic a échappé la première manche, c’est principalement en raison de problème avec son service. Lors de celle-ci, il a seulement réussi 44% de ses premières tentatives.

Ses problèmes sont ensuite disparus et il a complètement dominé le 71e joueur au monde.

Raonic a conclu son affrontement avec 26 as et 70 coups gagnants.

Au troisième tour, le Canadien le mieux positionné au classement de l’ATP se mesurera au le Hongrois Marton Fucsovics. Ce dernier a causé une certaine surprise en venant à bout du Suisse Stanislas Wawrinka en cinq manches.