Journée mondiale pour un Internet plus sûr

Pour se rendre compte de la nécessité des réseaux, il suffit d’imaginer ce que serait la vie avec le niveau de confinement que nous connaissons depuis près de douze mois, mais sans accès Internet, ni ordinateurs, et avec pour seuls outils, des télécopieurs, des machines à écrire et des téléphones à boutons-poussoirs.

Télétravail à domicile pour les parents, cours en ligne pour les enfants privés de leurs écoles, les réseaux Internet n’ont jamais été aussi importants pour nous permettre de continuer à vivre... quasi normalement.

Mardi 9 février, c’est la 18e édition de la Journée pour un Internet plus sûr qui se déroule cette année sous le thème «Ensemble pour un meilleur Internet», notamment pour les jeunes que l’on sait hyper connectés, voire cyberdépendants chez certains d’entre eux.

Cette Journée s’adresse également à tous les groupes, que l’on soit parent, enseignant, soignant, des médias, décideur politique ou représentant d’une organisation ou d’un secteur d’activité.

Sur les médias sociaux

Sur Facebook et Twitter, on peut consulter les mots-clics #SaferInternetDay et #SID2021 pour aller voir les discussions.

Facebook s’engage à assurer la sécurité et le bien-être de tous dans un monde de plus en plus numérique. Le groupe propose dix façons pour les parents d’ouvrir le dialogue à propos de la sécurité numérique.

Engagez une conversation avec votre enfant dès son plus jeune âge, avant même qu'il ne soit sur les médias sociaux Soyez attentifs aux restrictions d'âge Faites savoir à votre adolescent que les mêmes règles s'appliquent en ligne et hors ligne Demandez à votre adolescent de vous apprendre Très tôt, établissez des règles de base Aidez-les à gérer leur temps en ligne Aidez-les à vérifier et à gérer leurs paramètres de confidentialité Dites-leur de signaler s’ils voient quelque chose qui les préoccupe Faites-en une expérience partagée Faites-vous confiance

De plus, Facebook a développé un site appelé En ligne et en sécurité, un programme de littéracie et de bien-être numérique qui propose des leçons, des conseils et des ressources pour aider les jeunes à acquérir les compétences pour naviguer sur les réseaux.

«En ligne et en sécurité s'articule autour de cinq piliers – les bases du numérique, le bien-être numérique, les interactions en ligne, l’émancipation numérique et les opportunités numériques»

L’indice mondial de civilité numérique de Microsoft

De son côté, Microsoft, qui participe depuis 17 ans à cette Journée, a lancé le défi d’adopter la «civilité numérique» pour mettre de l’avant le respect et la dignité en ligne.

L'indice de civilité numérique de Microsoft révèle que l'exposition aux risques en ligne a diminué de trois points de pourcentage par rapport à l'année précédente, passant de 70 % à 67 %. L'enquête a porté sur 21 risques, les 5 principaux risques étant : 1) les contacts indésirés, 2) les canulars / fraudes / escroqueries, 3) les sextos indésirés, 4) être traités avec méchanceté et 5) les trolls. L'indice de civilité numérique révèle en outre que :

72 % des répondants canadiens ont connu un risque au moins deux fois, et 88 % d’entre eux en ont souffert;

les adolescents étaient responsables d'une amélioration notable de la civilité en ligne;

la génération Y et la génération Z ont été les plus durement touchées par l'intimidation;

un sur quatre a déclaré que la civilité en ligne était meilleure pendant le COVID-19.

Les résultats globaux et par pays du défi de civilité numérique sont disponibles (en anglais) à cette adresse.

Saurez-vous distinguer le vrai du faux ?

Pour conclure, voici un jeu-questionnaire en ligne «fausses nouvelles» qui évalue votre habileté à déterminer la fiabilité des informations sur différentes pages Web.

Au choix, deux jeux-questionnaires : «Info ou intox» ou «Trop beau pour être vrai». À la fin, vous obtiendrez votre score. Je vous suggère de commencer par le second. Tout parent et enfant en âge de naviguer sur Internet devraient les passer !