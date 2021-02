La LNH n’a pas l’intention de prendre une pause

Malgré plusieurs cas de COVID-19 et plusieurs rencontres reportées, la Ligue nationale de hockey (LNH) n’a pas l’intention actuellement d’interrompre ses activités pour calmer le jeu.

C’est ce que l’animateur de la chaîne TVA Sports Louis Jean a avancé, mercredi.

«Malgré les cas de COVID qui abondent aux États-Unis, deux sources me confirment que la LNH ne considère pas, pour le moment, de prendre une pause pour stopper la prolifération. Toujours selon ces sources, la ligue et l’Association des joueurs discutent pour implanter de nouveaux protocoles».

Au cours des derniers jours, plusieurs joueurs ont été déclarés positifs au coronavirus à l’intérieur d’équipes américaines, comme les Blackhawks de Chicago, les Devils du New Jersey, les Sabres de Buffalo, les Hurricanes de la Caroline, le Wild du Minnesota, l'Avalanche du Colorado et, plus récemment, les Flyers de Philadelphie.

Trois rencontres ont été remises dans la seule soirée de mardi, alors que jeudi, ce sont quatre duels qui n’auront pas lieu. Les équipes canadiennes ont été jusqu’à présent épargnées en raison, notamment, des règles plus strictes au nord de la frontière.