Plus d’inspecteurs pour les animaux que pour les aînés, dénonce un syndicat

Il y a 18 inspecteurs au Québec pour enquêter sur la maltraitance envers les animaux, alors qu'il n'y en a que sept pour inspecter les quelque 1700 résidences privées pour personnes âgées (RPA), dénonce le Syndicat de la fonction publique du Québec.

«Il n’y a même pas d’inspection dans les CHSLD. On fait une visite d’évaluation. On fait juste regarder si les orientations ministérielles sont suivies. Il n’y a pas d’inspection et, dans les ressources intermédiaires, il n’y a aucune visite, c’est encore pire», a déploré le président général Christian Daigle en entrevue sur QUB radio.

«On dirait qu’il n’y a pas que les personnes aînées, parfois, qui souffrent d’Alzheimer: les gouvernements aussi», a-t-il lancé.