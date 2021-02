QS réclame la fin du «Far West» dans les résidences pour aînés

Québec solidaire somme le gouvernement de la CAQ de mettre fin au Far West dans les résidences pour personnes âgées de la province, notamment en embauchant des inspecteurs chargés de s’assurer des bons soins donnés aux résidents.

Gabriel Nadeau-Dubois a interpellé la ministre responsable des Aînés en point de presse mercredi matin, demandant à Marguerite Blais «d’arrêter de se cacher derrière une enquête interne» pour «poser des gestes immédiats».

Un rapport interne du CISSS de Chaudière-Appalaches, déposé la semaine dernière fait état de maltraitance physique et organisationnelle au Manoir Liverpool de Lévis.

Le rapport d’enquête décrit des lacunes graves au niveau de l’hygiène et de l’alimentation des résidents, notamment des longues périodes sans bain allant jusqu’à trois semaines et un rationnement de la nourriture.

Selon le député de Gouin, l’enquête annoncée mardi par le gouvernement doit s’accompagner d’actions rapides sur le terrain pour éviter d’autres dérapages. Il identifie notamment l’embauche d’inspecteurs comme une action que Marguerite Blais peut poser «dès aujourd’hui».

«Selon des chiffres de juin dernier, il y a, au Québec, sept inspecteurs pour faire le tour des milliers de RPA québécoises. Pour faire une comparaison, il y a, au MAPAQ, 18 inspecteurs chargés seulement du dossier du bien-être animal», fait remarquer l’élu, ajoutant que «la ministre n'a pas besoin d'une enquête pour poser ce geste-là».

Fin des visites annoncées

Autre demande de Québec solidaire : la fin des visites d’inspection annoncées dans les différentes résidences du Québec.

Cette façon de faire aurait notamment permis aux propriétaires du Manoir Liverpool d’embellir la réalité lors des visites de contrôle du CISSS de Chaudière-Appalaches.

«Vous savez qu'en ce moment, il y a de l'inspection, mais les inspecteurs de CISSS et des CIUSSS appellent dans les RPA avant de se présenter. On sait d'ores et déjà que c'est notamment à cause de ça que la direction du Manoir Liverpool a pu cacher les abus dont étaient victimes les aînés dans leur établissement», dénonce Gabriel Nadeau-Dubois, qui souhaite aussi voir Québec renforcer l’encadrement des établissements privés de la province.

«Je pense qu'il faut apprendre les leçons de l'affaire Liverpool, comme on a appris les leçons de l'affaire Herron, quand on privatise les soins aux aînés, bien, on se lave les mains de notre responsabilité collective de prendre soin des plus vulnérables», soutient le porte-parole de Québec solidaire.