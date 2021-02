Rapport du coroner: incapables de fuir un incendie foudroyant dans Charlevoix

Une investigation du coroner révèle à quel point l’incendie qui a coûté la vie à deux travailleurs étrangers à Clermont dans la région de Charlevoix, il y a près d’un an, a été fulgurant.

J. Jésus Rodriguez Cervantes, un homme de 44 ans originaire du Mexique, était dans sa chambre du deuxième étage quand l’incendie a éclaté dans l’après-midi du 4 mars 2020 dans la résidence de la rue des Vingt-et-un qu’il partageait avec cinq autres travailleurs agricoles.

Selon le rapport du coroner, il était en communication par visioconférence avec sa conjointe, avec l’application Messenger, quand cette dernière a noté la présence de fumée grise s’infiltrant par la porte de la pièce.

Le quadragénaire est allé ouvrir une fenêtre et la communication s’est soudainement interrompue. Le corps carbonisé de l’homme a été retrouvé le lendemain matin allongé sur le sol, près de son lit, par des techniciens en scène d’incendie. Une analyse toxicologique a démontré la présence de méthamphétamine dans son sang.

In extremis

L’autre victime, César Alfredo Coy Cheguén, 23 ans, originaire du Guatemala, a quant à elle été retrouvée dans la cuisine, près d’une porte donnant accès à l’extérieur. Selon ce qu’il avait été possible d’apprendre à l’époque, le jeune homme était arrivé quelques mois plus tôt au Québec.

Les deux hommes, des attrapeurs de poulets, ont succombé à une asphyxie par inhalation de fumée, selon le coroner Donald Nicole.

Quant à leurs quatre camarades qui ont survécu, ils sont parvenus à s’extirper de la maison in extremis. Les six travailleurs étaient revenus dans le domicile vers 14h à la suite de leur quart de travail et la plupart avaient regagné leur chambre après le repas.

L’incendie a pris naissance dans la cuisine, au premier étage, vers 16h. L’examen de la scène laisse présumer qu’un poêlon accidentellement oublié sur une cuisinière en fonction est en cause, mais le rapport n’établit pas clairement qui serait la dernière personne à avoir manipulé l’appareil.

Embrasement généralisé

Le service de la sécurité incendie a été alerté vers 16h05 par des passants de la présence de fumée provenant du bâtiment. Malheureusement, la situation s’est dégradée rapidement et à l’arrivée des pompiers, dix minutes plus tard, c’était l’embrasement généralisé, à un point tel qu’aucun d’eux n’a pu pénétrer à l’intérieur, pour des raisons de sécurité.

«Certains travailleurs semblent avoir entendu l’avertisseur de fumée et d’autres non. Étant donné la destruction du bâtiment, il est impossible de confirmer si tous les avertisseurs de fumée étaient fonctionnels», soulève également le coroner.