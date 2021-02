Réaménagement du parc de la Pointe-Benson: Lévis renonce à piétonniser une portion du chemin du Fleuve

Confrontée à une pétition et à de nombreux commentaires citoyens, la Ville de Lévis a finalement renoncé à interdire la circulation automobile sur une portion du chemin du Fleuve, à hauteur du parc de la Pointe-Benson, dans le secteur de Saint-Romuald.

La semaine dernière, la municipalité avait annoncé de nouveaux aménagements dans ce parc souvent qualifié de joyau patrimonial et historique. On mentionnait notamment que la circulation des voitures ne serait plus permise sur le chemin du Fleuve à hauteur du parc, ce qui devait permettre de réduire la circulation de transit dans le secteur.

Or, mercredi matin, par voie de communiqué de presse, la municipalité a changé son fusil d’épaule. Il a été décidé de «laisser le chemin du Fleuve ouvert à la circulation automobile, tout en privilégiant un concept de rue modulable (...) Cette géométrie routière permettra, par exemple, que la rue devienne piétonnière lors de moments particuliers tels que les soirées de feux d’artifice ou la tenue d’un théâtre ambulant».

Fermetures sporadiques

Lundi soir, une pétition ayant recueilli 129 signatures a été déposée en conseil municipal. Plusieurs courriels ont été également reçus par la Ville pour protester contre le projet initial d’interdire la circulation routière sur une portion de cette artère.

«Sensible aux revendications de ses citoyens et souhaitant un projet consensuel, la Ville de Lévis a reconsidéré sa décision de fermer complètement le chemin du Fleuve, en optant plutôt pour des fermetures sporadiques lorsque nécessaire les fins de semaine ou lors d’événements spéciaux», a fait savoir l’administration Lehouillier.