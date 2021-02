Relance économique: le SPGQ exige des hausses salariales du gouvernement Legault

Un syndicat des fonctionnaires presse le gouvernement Legault de miser sur une relance économique «durable et équitable» en haussant le salaire des employés de l’État québécois.

«En comblant le honteux retard salarial qui afflige encore de trop nombreuses personnes, il contribuera de la plus belle façon à la relance économique, entendu que les dollars en plus dans les poches [...] des Québécois vont se retrouver dans l'économie de la province», a indiqué, mercredi, par communiqué, Line Lamarre, présidente du Syndicat de professionnels et professionnelles du gouvernement du Québec (SPGQ).

Ce syndicat demande à Québec de suspendre les versements au Fonds des générations pour les cinq prochaines années au profit d’un «réinvestissement immédiat» dans les services publics.

«Ce n'est pas le temps de se projeter dans le futur, entendu qu'il faut le construire maintenant. Des services publics qui ne laissent personne hors-jeu ou dans la marge, ni femme, ni homme, ni jeune, ni aîné, c'est plus que jamais maintenant que ça doit se faire», a plaidé Mme Lamarre.

Les ratés du programme d’informatisation du réseau de la santé devraient inciter le gouvernement à modérer sa dépendance à la sous-traitance, a estimé le SPGQ.

Le syndicat a souligné que les employés de l’État accomplissent 20 % de tâches supplémentaires en raison du télétravail.

«Le travail excessif et l'épuisement professionnel des employés de l'État sont devenus chroniques. Le gouvernement doit cesser de faire des économies honteuses sur leur dos, en les privant de surcroît du matériel nécessaire à l'accomplissement de leur travail pour lequel ils doivent payer de leur poche», a dénoncé Mme Lamarre.