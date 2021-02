Tramway: Rousseau réclame la mise sous tutelle du bureau de projet

Le chef de Démocratie Québec, Jean Rousseau, demande au gouvernement Legault rien de moins que la mise sous tutelle le bureau de projet du réseau structurant de transport collectif.

Celui qui réclame la fusion des bureaux de projets du tramway et du troisième lien, depuis le mois de juillet, suggère désormais à l’État québécois de prendre carrément le contrôle des deux projets pour dénouer l’impasse.

«Moi, je demande au gouvernement de prendre le leadership pour le transport collectif dans la grande région de Québec et, ultimement, la mise en tutelle du bureau de projet», largue-t-il en entrevue, à la lumière des récentes déclarations du maire Régis Labeaume ainsi que des élus de la CAQ qui ne parviennent pas à trouver un terrain d’entente.

«Ce que j’entends, c’est que le maire ne veut pas du tout déroger de son tracé (de tramway) et je me demande quel type de discussions on peut avoir à partir de ce moment-là. À un moment donné, il faut que celui qui paye soit d’accord. En ce moment, il y a un dialogue de sourds et il faut que ça débloque», plaide-t-il en entrevue.

Le conseiller du Vieux-Québec dit croire à la «bonne volonté» du gouvernement Legault dans ce dossier alors que le maire, dit-il, «ne veut pas faire de compromis».

Mardi, Régis Labeaume a invité le gouvernement à lui soumettre des «hypothèses basées sur la science» et non des hypothèses «politiques» pour améliorer le projet et la desserte dans les banlieues.

«Le maire invoque la science. La seule science dont il est question ici, c’est la science infuse. Il faut se parler, il faut qu’il y ait un dialogue et en ce moment, le maire en est incapable. Le mur, c’est le maire. C’est lui qui bloque à mon avis», martèle M. Rousseau.