Un disque platine pour Harmonium symphonique

Les albums ne se vendent plus? N’allez pas dire ça à Serge Fiori et aux artisans du projet Harmonium symphonique puisqu'il vient d’être récompensé d’un disque platine pour avoir franchi le cap des 80 000 exemplaires vendus.

À une époque où on peut faire un numéro 1 en écoulant à peine quelques milliers d’exemplaires d’un album, en vendre autant en moins de deux mois relève de l’exploit.

De toute évidence, le producteur et président de GSI Musique, Nicolas Lemieux, a eu du flair quand il a décidé de marier la musique du légendaire groupe québécois avec l’Orchestre symphonique de Montréal, sous la direction de Simon Leclerc, et de vendre le produit final via un site web, en esquivant les plateformes d’écoute en ligne et les magasins.

«C’était audacieux, mais ça a fonctionné», se réjouit Nicolas Lemieux, heureux de constater que les nostalgiques d’Harmonium ont répondu présent.

«On sait qu’il y a beaucoup de fans d’Harmonium, mais je pense qu’on est allé plus loin. C’est un produit exceptionnel qui a touché beaucoup les gens», analyse M. Lemieux.

Le décompte des ventes n’est pas arrêté. La certification platine a été obtenue le 26 janvier, de sorte que le nombre d’exemplaires vendus de Histoires sans paroles – Harmonium symphonique surpasserait aujourd’hui les 90 000.