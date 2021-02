Un succès d’achalandage

Après avoir déposé trois évènements virtuels sur son site Internet durant le temps des fêtes 2020, et après avoir connu un excellent achalandage, la FADOQ Québec-Chaudière-Appalaches tente à nouveau le coup en lançant une programmation gratuite sous le titre La scène virtuelle FADOQ-RCCA disponible sur le site Internet de l’organisme jusqu'au 30 juin.

Un spectacle (Mlle Fizz), le 12 février; une conférence (la conduite hivernale), le 17 février; une séance de Yin Yoga, le 24 février; une autre conférence (les Fraudes les plus actuelles) le 3 mars; de l’apéro-théâtre le 24 mars et Sex’plique (La sexualité et le vieillissement) sont parmi les activités gratuitement sans compter les autres qui seront ajoutées en cours de route. Il suffit de s’inscrire : https://www.fadoq.ca/quebec-et-chaudiere-appalaches/activites/evenements/la-scene-virtuelle-fadoq-rqca.

Nouveau DG à Cap-Rouge

Pierre Le Gallais, président du conseil d’administration du club de golf de Cap=Rouge m’annonce la nomination de Marc Gélinas (photo) à titre de nouveau directeur général. Il succèdera au cours des prochains jours à Marc D’Astous qui a occupé ce poste au cours de la dernière année. Jusqu’au mois de novembre 2020, Marc Gélinas était directeur au club de golf Rockland en Ontario. Auparavant, il avait occupé les mêmes fonctions pendant une dizaine d’années au club de golf de Rosemère au Nord de Montréal. À Cap-Rouge. Marc Gélinas sera au cœur du défi de mener à bon terme l’important projet domiciliaire prévu au club de Cap-Rouge. Le projet de construction d’un immeuble à condominiums (photo), incluant un nouveau pavillon principal, est en attente d’une décision finale de la Ville de Québec. Si le projet est accepté, il faudra gérer les lieux pendant tous les travaux de construction de l’immeuble, travaux qui nécessiteront entre autres la démolition du chalet actuel. (Photo Marc Gélinas et Condos)

35 ans de carrière

Qu’importe le domaine, faire carrière pendant 35 ans et par surcroit pour la même compagnie relève de l’exploit. Permettez-moi de féliciter à l’avance Denis Couture (photo), conseiller spécialiste AMG qui fêtera bientôt ses 35 ans de carrière chez le concessionnaire automobile Mercedes-Benz de Québec. Denis est arrivé chez Mercedes-Benz de Québec (à époque Châtel automobiles) en mars 1986. Au fil des ans, il a reçu le prestigieux titre de Membre du Cercle du Président à pas moins de 10 reprises et a vendu plus de 4 000 véhicules. Il attribue le secret de sa longévité et de ses remarquables performances de vente à une excellente clientèle et un excellent produit. Bravo Denis pour cet accomplissement.

En souvenir

Au Carnaval de Québec de 1961 (il y a 60 ans) les monuments de neige et de glace se multipliaient sur la rue Ste-Thérèse à Québec.

Anniversaires

Dominique Vien (photo), directrice générale de la MRC des Etchemins, 54 ans...Kim Rusk, animatrice québécoise à la télévision et à la radio, 37 ans...Natasha St-Pier, chanteuse québécoise, 39 ans...Mike Ribeiro, ex-joueur de hockey de la LNH, avec le Canadien de 1999 à 2006, 41 ans...Mario Jean, humoriste québécois, 56 ans...Greg Norman, ex-golfeur australien de la PGA, 66 ans...Jacques L'Heureux, acteur québécois (Passe-montagne), 68 ans...Mark Spitz, nageur américain, record de 7 médailles d'or aux JO de Munich en 1972, 71 ans...L’honorable Louise Arbour, ex-juge à la Cour suprême du Canada, 74 ans.

Disparus

Le 10 février 2020 : Claire Bretécher (photo), 79 ans, dessinatrice française de BD (Frustrés et Agrippine) ... 2019 : Michael Wilson, 81 ans, ancien ministre fédéral du Parti progressiste-conservateur... 2018 : Jóhann Jóhannsson, 48 ans, musicien et compositeur islandais... 2017 : Mike Ilitch, 87 ans, propriétaire des Red Wings (LNH) et des Tigers de Detroit (LAB)... 2016 : Andrew L. Lewis Jr., 84 ans, ancien Secrétaire aux Transports des États-Unis... 2014 : Shirley Temple, 85 ans, actrice, chanteuse et danseuse américaine... 2010 : Charles Baillargeon, 92 ans, le dernier homme fort de la célèbre famille Baillargeon de St-Magloire... 2008 : Roy Scheider, 75 ans, acteur américain "Les Dents de la mer » ... 2007 : Douglas Orr, 82 ans, le père de Bobby Orr... 1999 : Yvon Dufour, 68 ans, comédien québécois.