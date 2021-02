Un trio Mouret, Ozon, Dupontel, en tête des nominations aux César 2021

Une comédie sentimentale, une romance initiatique gai et de l'humour absurde: les derniers films des réalisateurs Emmanuel Mouret, François Ozon et Albert Dupontel forment le trio de tête des nominations aux César 2021.

Emmanuel Mouret fait la course en tête au terme de ce tour préliminaire, avec sa nouvelle exploration des sentiments amoureux « Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait », 13 nominations, a annoncé mercredi l'Académie.

Le dixième long-métrage du réalisateur de 50 ans devance d'un cheveu la romance gai « Été 85" de François Ozon, un cinéaste souvent nommé mais jamais récompensé, et la comédie « Adieu les Cons » d'un roi de l'humour décapant, Albert Dupontel, 12 nominations chacun.

Après une année très particulière, marquée par des mois de fermeture des salles pour cause de pandémie, les 4292 membres de l'Académie ont dû faire leur choix parmi 125 films qui ont réussi malgré tout à sortir. Un peu plus de la moitié d'entre eux (54,9%) ont voté.

Les trois long-métrages de tête sont nommés dans la catégorie reine du « meilleur film », aux côtés de deux autres: la comédie « Antoinette dans les Cévennes » de Caroline Vignal et le documentaire « Adolescentes » de Sébastien Lifshitz, qui a remporté fin janvier le prix Louis-Delluc, considéré comme le Goncourt du cinéma.

Également très scrutées, les catégories meilleure actrice et meilleur acteur permettent notamment à Camélia Jordana et Niels Schneider pour le film d'Emmanuel Mouret, Virginie Efira et Albert Dupontel pour « Adieu les Cons », Laure Calamy pour « Antoinette » ou Lambert Wilson pour « De Gaulle » d'espérer une récompense.

Les membres de l'Académie des César, une institution phare du cinéma français profondément renouvelée cette année après avoir été secouée en 2020 par une crise historique, ont désormais jusqu'au 12 mars pour désigner les lauréats des prix les plus prestigieux du cinéma.

La cérémonie aura ensuite lieu à l'Olympia, le soir-même, sous la présidence de Roschdy Zem, avec Marina Foïs en maîtresse de cérémonie, Laurent Lafitte et Blanche Gardin à l'écriture des sketchs.

Voici la liste des principales catégories :

César du meilleur film

Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait

Antoinette dans les Cévennes

Adieu les cons

Adolescentes

Été 85

César de la meilleure actrice

Laure Calamy dans Antoinette dans les Cévennes

Camélia Jordana dans Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait

Virginie Efira dans Adieu les cons

Martine Chevalier dans Deux

Barbara Sukowa dans Deux

César du meilleur acteur

Lambert Wilson dans De Gaulle

Sami Bouajila dans Un fils

Niels Schneider dans Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait

Jonathan Cohen dans Énorme

Albert Dupontel dans Adieu les cons

César de la meilleure réalisation

Emmanuel Mouret pour Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait

Albert Dupontel pour Adieu les cons

François Ozon pour Été 85

Maïwenn pour ADN

Sébastien Lifshitz pour Adolescentes

César du meilleur scénario

Emmanuel Mouret pour Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait

Caroline Vignal pour Antoinette dans les Cévennes

Albert Dupontel pour Adieu les cons

Benoît Delépine et Gustave Kervern pour Effacer l'historique

Filippo Menghetti et Malysone Bovorasamy pour Deux

César de la meilleure adaptation

Olivier Assayas pour Cuban Network

Hannelore Cayre et Jean-Paul Salomé pour La Daronne

François Ozon pour Été 85

Stéphane Demoustier pour La fille au bracelet

Eric Barbier pour Petit pays

César de la meilleure actrice dans un second rôle

Fanny Ardant dans ADN

Valéria Bruni-Tedeschi dans Été 85

Emilie Dequenne dans Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait

Noémie Lvovsky dans La bonne épouse

Yolande Moreau dans La bonne épouse

César du meilleur acteur dans un second rôle

Vincent Macaigne dans Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait

Edouard Baer dans La bonne épouse

Louis Garrel dans ADN

Benjamin Lavernhe dans Antoinette dans les Cévennes

Nicolas Marié dans Adieu les cons

César du meilleur espoir féminin

Mélissa Guers dans La fille au bracelet

India Hair dans Poissonsexe

Julia Piaton dans Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait

Camille Rutherford dans Felicità

Fatiha Youssouf dans Mignonnes

César du meilleur espoir masculin

Félix Lefebvre dans Été 85

Benjamin Voisin dans Été 85

Guang Huo dans La nuit venue

Alexandre Wetter dans Miss

Jean-Pascal Zadi dans Tout simplement noir

César du meilleur premier film

Tout simplement noir de Jean-Pascal Zadi et John Wax

Deux de Filipo Menghetti

Garçon chiffon de Nicolas Maury

Mignonnes de Maïmouna Doucouré

Un divan à Tunis de Manele Labadi

César du meilleur film étranger

Eva en août de Jonas Trueba

Dark Waters de Todd Haynes

La communion de Jan Komasa 1917 de Sam Mendes

Drunk de Thomas Vinterberg (CM-JA//)