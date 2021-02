GRAVEL, Édith Seaborn



Au centre d'hébergement Christ-Roi, le 29 janvier 2021, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Édith Seaborn, épouse de feu monsieur André Gravel. Elle était la fille de feu dame Helene Seaborn et de feu monsieur Thomas Seaborn. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule samedi 13 février 2021 de 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses filles: Diane (René Fournier), Francine (Jean-Pierre Maheux) et Céline (Sylvain Tondreau); son neveu André Seaborn; ses petits-enfants: Maxime Gravel, Simon Fournier (Amélie Genois), Marie-Pier Tondreau (Maxime Bureau) et Mathieu Tondreau (Janie Lapierre); ses arrière-petits-enfants: Nathan, Mégane, Félix, Charlotte, Victor, Charlie et Marilou; sa sœur Aline; ses belles-sœurs: Aline Marcotte, Denise Noël, Edwidge Perrin et Claire Arseneault; ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Seaborn et Gravel. La famille tient à remercier Stéphanie Paquet ainsi que tous les membres du personnel de l'unité 300 qui de près ou de loin ont contribué au bien-être de leur mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation du CHU de Québec (Centre d'hébergement Christ Roi), 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5, Tél. : 418-525-4385.