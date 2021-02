LEPAGE, Jeannine Garant



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 27 janvier 2021, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Jeannine Garant, épouse de feu monsieur Roméo Lepage, fille de feu Alfred Garant et de feu Rose-Emma Deroy. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : André (Suzanne Laberge), Pierre (Linda Mainville), feu Lise (feu Henri Aubé), et René (Claudette Thibeault); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants; ses frères et soeurs : feu Paul (feu Pierrette Bussières), feu Joseph (feu Marie-Marthe Roy), Marie (Maurice Lacoste), Laurent (Reine Pouliot), feu Auguste (feu Louisette Émond), Jeanne d'Arc (Martin Émond), Gertrude (Marcel Émond), Jean (Denise Cliche) et feu Georgette (feu Michel Guay); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis et de la Villa Mon Repos pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec.