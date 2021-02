RAINVILLE, Jean



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 3 février 2021, à l'âge de 91 ans et 8 mois, entouré de l'amour des siens, est décédé monsieur Jean Rainville, époux de feu dame Thérèse LeBel et de dame Claudette Laplante. Il était le fils de feu dame Thérésa Grenier et feu monsieur Alfred Rainville. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Claudette, ses enfants: Pierre (Claire Dumont), Denis (Marlène Mathieu), Lise (Michel Perron) et France (Steve Morneau); ses petits-enfants: Marie-Pierre (Sylvain Francoeur), François (Anne Martineau), Nadia (Harold Morin), Frédéric (Audrey Thibault) Stéphanie (Tomy Bergeron), Philippe Perron (Claudia Leblanc), Olivier Perron (Nicole White), David et Éric Morneau; ses arrière-petits-enfants: Samuel, Émilie, feu Lily Jade Morin, Liam, Malory, Charles Perron et Antoine Perron; son beau-frère et ses belles-sœurs de la famille LeBel: Marie-Paule, Jacques (Micheline Cantin) et Jeannine Vachon (feu Michel LeBel) ainsi que de nombreux neveux, nièces et ami(e)s. La famille désire remercier l'équipe attentionnée des soins palliatifs à domicile du CLSC et celle des soins palliatifs de l'Hôpital du Saint-Sacrement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 405-1825, boulevard Henri-Bourassa, Québec (Qc), G1J 0H4, Tél.: (418) 525-4444 ou à la Fondation québécoise du cancer, 50-190, rue Dorchester Sud, Québec (Qc), G1K 5Y9, Tél.: (418) 657-5334. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.