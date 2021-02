BÉDARD, Monique



À Québec, le 25 janvier 2021, à l'âge de 95 ans, est décédée dame Monique Bédard, épouse de feu monsieur Raymond Bissonnette. Elle était la fille de feu dame Rosa Sansfaçon et feu monsieur René Bédard. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11 h.Elle laisse dans le deuil sa fille Sylvie Desharnais (feu André Forgues); ses petits-enfants: Jonathan Forgues et Marie-Christine Forgues (David Bilodeau); sa sœur Mathilde; son arrière-petit-fils Tristan ainsi que ces neveux, nièces, sa belle-famille Desharnais et Bissonnette, autres parents et ami(e)s plus spécifiquement madame Maxine Nadeau. La famille tient à remercier le personnel soignant de la Résidence Sainte-Dominique et tout particulièrement celui du Centre de convalescence Le Concorde pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de Recherche sur le cancer, 625, Avenue du Président Kennedy, Montréal (Qc) H3A 3S5 , Tél. : (514) 861-9227 ou sans frais au 1-888-766-2262. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Lépine Cloutier Athos.