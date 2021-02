TRIANTAFILLOU, Doris Krupka



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 4 février 2021, à l'âge de 83 ans et 2 mois, est décédée dame Doris Krupka, épouse de feu monsieur Georges Triantafillou, fille de feu monsieur Ernst Krupka et de feu dame Martha Shaumbourg. Née à Berlin (Allemagne), elle demeurait à Québec (arr. Sainte-Foy).L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Mount Hermon. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Sonja (Michel Lacroix), Constantine (Dino) (Lucie Thibodeau) et Peter (Laine Mackinley); ses petits-enfants: Joshua, Joey, William, Regan, Eva, Caden et Ashlyn. Elle était la sœur de: Evelyne (feu Helmut Tüske), feu Helga (feu Klaus Herzberg), Manfred (feu Erika Wulf), Ingrid (feu Hans Wulff) et Barbel (feu Walter Heber). Elle laisse également dans le deuil plusieurs ami(e)s, neveux, nièces, cousins, cousines et belles-sœurs des familles Triantafillou, Bekierz et Fries. La famille tient à remercier le Docteur Louis Roy et le personnel du département des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur dévouement et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, site Internet: www.cancer.ca.