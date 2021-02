BOLDUC, Thérèse Lacroix



Au Centre d'hébergement de St-Raphaël, le 22 janvier 2021, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Thérèse Lacroix, épouse de feu monsieur Lionel Bolduc. Elle était la fille de feu monsieur Edmond Lacroix et de feu dame Rose-Anna Laflamme. Elle demeurait à St-Raphaël et autrefois de St-Vallier-de-Bellechasse.Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de St-Vallier. Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Marcel (Johanne Prévost), Raymonde (Raynald Collin), Alain (Brigitte Roy), Sylvie (Bernard Blais), Ginette (Alain Dubé); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants : Kevin (Émilie Tremblay) et leurs enfants : Myriam et Elysabeth, Sonia (Dany Poirier) et leurs enfants : Anaëlle, Elie-Anne, Léonie et Béatrice, Martin, Marielle (Yves Laflamme) et leurs enfants : Lauralie, Cédric et Ludovic, Dave (Isabelle Morin) et leurs enfants : Émile et Arianne, Andréanne (Thomas Després), Brittany (Mathieu Lavoie) et leurs enfants : Hayden et Mayson, Julian, Brandon (Sarah Aubin), Jessica et Yann, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bolduc : Laurette Doyon Gaumond, Jeannine Bolduc (feu John Sureau), feu Lucille Bolduc (feu Maurice Asselin), Alice Lamontagne (feu Clément Ruel), Clément Lamontagne (Ghyslène Guimond), Pierrette Lamontagne (Jean-Marie Paré), ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie sincèrement tous les membres du personnel du Centre d'hébergement de St-Raphaël pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société d'Alzheimer: https://www.alzheimerchap.qc.ca/. La direction a été confiée à la