MERCIER, Ginette



Le 8 janvier 2021 est décédée à l'unité spéciale du Concorde, madame Ginette Mercier, à l'âge de 77 ans et 11 mois. Elle était la fille de feu madame Marie-Ange Labrecque et de feu monsieur Benoit Mercier. Elle demeurait à Québec.et l'inhumation et l'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles dans le lot familial.Elle laisse dans le deuil, sa conjointe Claudette Savard, sa fille Lyne Gaudreau (Jean-Sébastien Lambert) le père de sa fille Michel Gaudreau; sa petite-fille Lily Rose; ses frères et ses sœurs Micheline, Louise (Gaétan), Jean-Guy (Estelle Poulin) et feu Murielle (Patrick Côté), ses beaux-frères et ses belles-sœurs; Jean-Claude Savard (Agathe Dubois), Francine Savard (Raynald Lortie) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis(es).