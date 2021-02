MORIN, Françoise



Au Château Sainte-Marie, le 1 février 2021, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Françoise Morin, épouse de feu M. Paul Roy. Elle demeurait à Sainte-Marie.Elle laisse dans le deuil ses fils : Jack et Jean (Manon Pouliot); ses petits-enfants adorés : Demmi, Paméla, Audrey et Tomas; sa sœur et ses frères : Pauline (Henri-Louis Turmel), Feu Charles, feu Jules (Marie-Paule Laflamme), Claude (Mariette Moore), Léon (Cécile Boutin), Pierre (Huguette Moore) et Lionel (Gaétane Breton); son beau-frère et ses belles-sœurs : Jacques Roy, Carmel Carrier, Micheline Marcoux; ainsi que les membres des familles Roy et Bouffard. Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Château Sainte- Marie et plus particulièrement Karine, Lauréanne, Luce et Amélie du département de la Seigneurie pour les bons soins prodigués envers notre mère Françoise. Dons suggérés : Paroisse Sainte-Mère-de-Jésus : Fabrique de Sainte-Marie : www.sndj.ca/financement