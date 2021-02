BROUSSEAU, André



Au CHSLD de Sainte-Marie, le 2 février 2021, à l'âge de 89 ans, est décédé M. André Brousseau, époux de feu Mme Juliette Lefebvre.Il laisse dans le deuil ses enfants: Carole (Gilles Lemay), Michel (Micheline Sylvain), Guylaine (Frédéric Poulin) et feu Yves; ses petits-enfants: Stéphane (Julie Corriveau), Sylvain (Kim April), Sébastien (Sabrina Asselin) et feu Alexandra Lemay, Louis (Marilyn Fournier), Marie (Stéphane Kovari) et Émilie Brousseau (Sébastien Veilleux), Frédérick (Caro Verret), Geneviève (Sébastien Côté), Joanie (Stéphane Gervais), Olivier (Mélinda Guay Dionne), Audrey Paré; ainsi que ses 13 arrière-petits-enfants. Ses frères et sœurs: feu Lucille (Polydore Drouin), feu Gemma (feu Gaston Frenette), feu Marcel (Simone Roberge), feu Bernadette (feu Robert Parent), Georgette (feu Joseph Jacques), feu Yolande (Gérard Nadeau) et feu Claudette (feu Clément Rhéaume); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Rita (feu Laurent Parent), Gérard (feu Jeannette Sylvain, Agathe Rhéaume), feu Florian (Aline Bilodeau), feu Réal (Denise Lehoux), Huguette (feu Athanas Boulet), feu Jean (Henriette Perreault), feu Denise (Albert Deblois, Madeleine Poulin) et Joseph-Henri (Lucette Boucher). Il laisse également dans le deuil ses cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille remercie le Dr Christian Lessard, le personnel des soins palliatifs du CHSLD de Sainte-Marie, ainsi que celui du Foyer du Cap de Vallée-Jonction pour les bons soins prodigués et leur grand dévouement. Dons suggérés: Paroisse Sainte-Mère-de-Jésus (Fabrique de Sainte-Marie) : www.smdj.ca/financement, Fondation Hôtel-Dieu de Lévis : https://fhdl.ca/