FOURNIER, Ernestine Boutin



À son domicile, le 6 février 2021, à l'âge de 97 ans, est décédée madame Ernestine Boutin épouse de feu Ernest Fournier. Elle était la fille de feu Philibert Boutin et de feu Marie-Anne-Noël. Elle demeurait à Saint-Paul-de-Montminy, autrefois d'Armagh.Elle laisse dans le deuil ses enfants: André (Lise Blais), Clermont (Marjolaine Lavoie), Alain, Ginette, Anne (Jean-Marc Coulombe), Marcel (Geneviève Raby), Maude (Clément Gaudreau); ses 14 petits-enfants: Bérangère Fournier, Michaël Lacroix, David Lacroix, Élisabeth Fournier, Annie Gagnon, Catherine Fournier, Patrick Fournier, Adam Fournier, Maxime Fournier, Tommy Gaudreau, Christopher Gaudreau, Alexis Fournier, Gladis Fournier, Léandre Fournier; ses arrière-petits-enfants: Abigaël Aubé, Kane Aubé, Léa Lacroix, Livia Lacroix, Maëlly Blais, Arianne Blais, Angie Painchaud, Lexie Painchaud, Joey Goulet, Justine Goulet, Caleb Fournier, Joanne Fournier et James Fournier ainsi que son filleul Fernand Boutin et sa filleule France Vallières. Elle était la sœur de: feu Joseph, feu Yvonne, feu Adrienne (1res noces feu Marcel Ménard, 2es noces feu Réjean Lacerte), feu Eugène (feu Rose-Aimée Vallières), feu Léopold (feu Yvonne Lacroix), feu Oscar, feu Gérard (feu Marie-Anne Bérubé), feu Robert ( feu Gisèle Poitras), feu Valère (feu Ange-Aimée Labbé), feu Maurice (feu Huguette Fortier), feu Jeanne-D'arc (feu Roger Vallières), feu Germaine, feu Adrien (la mère de ses enfants Marie-Paule Bernard) ainsi que sa belle-sœur Élianne Bouffard (feu Léopold Fournier). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et amie(e)s. Remerciement au personnel du CLSC de St-Fabien-de-Panet pour leur équipe ainsi que le Dr Pascal Bernier. La famille tient à remercier l'abbé Richard pour ses visites à la maison et pour les temps de prières avec leur mère. Les arrangements funéraires de madame Boutin ont été confiées à la