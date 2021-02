PLAMONDON, Jacqueline Labadie



Tu n'es plus là où tu étais,mais tu es partout là où nous sommes.Au Centre d'hébergement St-Jean-Eudes, le 25 janvier 2021, à l'âge de 98 ans et 3 mois, est décédée madame Jacqueline Labadie, épouse de feu monsieur Jacques Plamondon, fille de feu madame Amanda Savard et de feu monsieur Oscar Labadie. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Pierre, Michel (Sylvie Hethrington), Lucie (Michel Cliche), Diane (Marc Filion), Denis (Nicole Tremblay), Lise (Robert Blondeau), Francyne, Marc et Danielle (Simon Pichette); ses petits-enfants: Luc Plamondon (Élise Barrette), Benoît Plamondon, Philippe Cliche (Marie-Josée Raymond), Nathalie Cliche (Guillaume Lami-Mailloux), Vincent Filion (Sandra Houde), Dominique Filion (Christian St-Pierre), Étienne Plamondon (Mireille Barriault), Édith Plamondon (Jonathan Senecal), Bruno Caouette, Pascal Plamondon-Gomez (Isabelle Mailloux), Anthony St-Pierre (Katie St-Hilaire) et Laurie Plamondon-Duchesneau (Mathieu Roy); plusieurs arrière-petits-enfants, ses frères, ses sœurs et belles-sœurs: Simone, Guy (Marcelle Lemieux) et Claude (feu Diane Lemelin), ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Plamondon. Elle est allée rejoindre l'amour de sa vie, son cher mari Jacques, ainsi que ses frères et sœurs: feu André (feu Jacqueline Lessard), feu Berthe (feu Robert Tessier), feu Cyrille (feu Rachel St-Germain) et feu Rosaire Labadie (Renée Arcand); ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Plamondon: Paul, Jean, Yves, Roger, Pierre, Suzanne, Lucille, Simonne, Madeleine, Jeanne et Gérard.La famille tient à remercier le personnel soignant du CHSLD St-Jean-Eudes pour les bons soins prodigués à notre mère, pour leur humanisme et leur attitude bienveillante. et les bons soins. La famille vous invite à transmettre vos témoignages de condoléances sur le site de la coopérative funéraire des Deux Rives. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Lauberivière : Dons en ligne - Fondation de Lauberivière (jedonneenligne.org)