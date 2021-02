LAGACÉ, Gilberte



À La Maison d'Hélène, le 5 février 2021, à l'âge de 94 ans et 7 mois, est décédée madame Gilberte Lagacé épouse de feu monsieur Donat Cloutier. Fille de feu dame Amanda Jean et de feu monsieur Alfred Lagacé, elle demeurait à Sainte-Perpétue et depuis quatorze ans à L'Islet. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel, Sylvie (Jean-Marie Chouinard) et Julie (Lucien Ouellet); son petit-fils Rémi Chouinard (Jessie Briand); ses arrière- petits-enfants: Loïc et Logan. Elle était la sœur de: feu Roland (feu Juliette Turcotte), feu Jean (feu Suzanne Van Volsen), feu Simone (feu Louis-Georges Desmeules), feu Cécile, feu Robert, feu Joseph (feu Jeanne D'Arc Boucher), feu Paul, Laurence (feu Jean-Luc Pelletier), Luc, feu Colette, feu Monique (feu Germain Gariépy), feu Marcel, André, Madeleine, Cécile (Valmont Robichaud). Sont aussi affectés par son départ, les membres de la famille Cloutier, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de la Résidence Quartiers A ainsi que de La Maison d'Hélène pour leurs attentions, leur soutien et la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d'Hélène, 350, avenue Saint-David, Montmagny, Québec G5V 4P9, www.fondationdelamaisondhelene.org.ses cendres seront par la suite déposées au columbarium de la maison funéraire De la Durantaye et Fils à Saint-Jean-Port-Joli.