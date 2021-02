DÉRY, Pauline



À l'Hôpital Général de Québec, le 7 février 2021, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Pauline Déry, conjointe de feu monsieur Patrick Veilleux, fille de feu dame Marie-Anne Voyer et de feu monsieur Adrien Déry. Elle demeurait à Québec. Elle a été confiée à lapour crémation.Les cendres seront déposées au cimetière de Saint-Raymond, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. Elle laisse dans le deuil, sa nièce Christine Moisan et Alain Turgeon qui l'ont accompagnée jusqu'à la fin. Elle était la sœur de: Antoinette (feu Raymond Boivin), feu Paul-Henri (feu Reinette Moisan), feu Gérard (Jacqueline Bouchard), Adrienne (feu Gaston Thibodeau), Simonne (feu Roger Moisan), Lucille (Ghislain Audet), Georges (Claire Paquet), Lorraine (feu Jean-Claude Godin), et Nicole. Elle laisse également dans le deuil, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel du Manoir St-Amand, de l'Hôpital Général de Québec et du CLSC Limoilou, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté.