BERNARD, Jane



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 28 janvier 2021 à l'âge de 78 ans, est décédée Jane Bernard, fille de feu Angéline Breton et de feu Nérée Bernard. Elle était l'épouse en premières noces de feu Yves Bouchard et en secondes noces de feu Rosaire Côté. Elle laisse dans le deuil son ami de coeur Renald Hébert; ses enfants: Hélène (Alain Fleury), Suzanne (Jean Chevrier), Ginette (Jean-François Bourque), Mario (Silvie Simard), Line ainsi que ses petits-enfants: Louis-Céric (Mélissa Ouellet), Catrine (Patrick Leduc), Jean-Carrel (Laurie Béland), Guillaume (Sandra Papillon), Claudelle, Geneviève et Éric Chevrier. Elle laisse aussi plusieurs arrière-petits-enfants, neveux et nièces. Elle manquera également à sa précieuse amie Micheline Martin ainsi qu'à ses nombreuses connaissances, en particulier à Mona, Mireille, Marjolaine, Jocelyne, Marcel et Guy. De ses frères et soeurs, lui survivent Hélène (feu Fernand Ramsey) et (feu Robert Talbot) et Denise (feu André Dorion) de même que sa belle-soeur Jeannine Parent (feu Jean-Guy Bouchard). Elle est allée rejoindre Juliette (feu Roland Nadeau), Madeleine (Robert Royer), Lucien (feu Fernande Langlois), Lionel (Yolande Turcotte), Thérèse (feu Alphonse Corriveau), Fernand (feu Louisette Beauchemin) et (Nicole Lemoine); de la famille Côté: Jean-Marie (Elyette Desbien), Léo (Jeannette Laplante) et Thérèse (Louis-Albert Lavoie). La famille tient à remercier toute l'équipe de soins palliatifs du CLSC La Source pour sa compétence et sa bienveillance. Les remerciements s'adressent également à l'équipe de soins en oncologie et en soins palliatifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus.