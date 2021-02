BERGER, Aline Lévesque



Au CHUL, Québec, le 23 janvier 2021, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Aline Berger, épouse de monsieur Jean- Maurice Lévesque. Née à St-Fabien, Rimouski, le 29 juin 1933, elle était la fille de feu dame Marie-Laure Blais et de feu monsieur Alphonse Berger. Elle demeurait à Québec.Les cendres seront inhumées au Columbarium du Cimetière de Rimouski à une date ultérieure à préciser en 2021. Outre son époux Jean-Maurice, elle laisse dans le deuil ses enfants: Dany Lévesque (Marie-Claude Trottier), Kathie Lévesque (Jean-François Duchesne), Harold Lévesque (Huguette Courbron), Marco Lévesque (André Normand), Christian Lévesque (Nancy Rioux); ses petits-enfants: Maxime Trottier-Lévesque, Mickaël Trottier-Lévesque, Guillaume Duchesne, Audrey-Ève Duchesne, Pierre-Olivier Duchesne, Frédéric Lévesque, Maude Lévesque, Noémie Lévesque, Rosalie Lévesque; ses arrière-petits-enfants: Milan et Émilya; ses frères, sœurs et beaux-frères: Marie-Thérèse Berger, Marie-Josephe Berger (Raymond Desjardins) , Gaétane Berger, Marie-Claire Berger (Gaétan Lévesque), Gertrude Berger; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était la sœur de feu André Berger, feu Edith Berger et feu Marie-Paule Berger. La famille remercie tout le personnel du CHUL pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Site : www.societealzheimerdequebec.com, tél.: 418-527-4294 ou à l'Association des proches aidants de la Capitale-Nationale, Site: www.apacn.org, Tél.: 418-688-1511. Les funérailles sont sous la direction de