DION, Claude



À son domicile, le 3 février 2021, à l'âge de 64 ans est décédé monsieur Claude Dion, époux en premières noces de feu dame Jocelyne Godbout et en secondes noces de madame Claudette Bélanger. Originaire de Sainte-Félicité, comté de L'Islet, il était le fils de feu dame Lucille Pelletier et de feu monsieur Antonin Dion. Il a demeuré à Saint-Omer et à Saint-Pamphile, comté de L'Islet et depuis peu à Saint-Jean-Port-Joli. Outre son épouse Claudette, il laisse dans le deuil ses enfants: Ghislain (Marie-Ève Moisan) et Isabelle Dion (Éric Vézina); ses petits-enfants: Sandrine et Coralie Dion, Emrik et Emy-Jade Guillemette. Il était le frère et le beau-frère de: Nicole (Donia Montminy), Francine (Réjean Lehoux), Maurice (Lyne Bourgault), Michel (Christine Bélanger), Louise (Jean-Denis Gagnon) et Sylvain (Sylvie Pelletier); de la famille Bélanger: feu Jean-Claude (Nicole Anctil), Gilles, Raymond (Ghislaine Charest), Louise (Marcel Brochu), Francine (Louis-Marie Toussaint), Diane (Claude Caron), Serge (Lise Pelletier) et Marielle. De la famille Godbout, il laisse également: Réjeanne (feu Donat Fortin), Jean-Guy, Hervé (feu Jean Beaulieu), Gaétan, feu Alain, André (Carmen Bourgault), Jacinthe (Roland Chouinard) et Madeleine (Gabriel Anctil). Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés au Dre Marie-Pier Brochu, à Emma Bourgault, intervenante sociale, à Cindy Duguay infirmière, ainsi qu'à Suzanne Bernier, Maryse Bourgault et l'équipe du service des soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port- Joli, de même qu'à l'ensemble du personnel du département d'oncologie de l'Hôpital de Montmagny pour leur soutien, leur écoute, leur délicatesse ainsi que la qualité de leurs interventions et de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L'Islet 430, rue Jean Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0 ou à La Maison d'Hélène, 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9, www.fondationdelamaisondhelene.org.Ses cendres seront déposées par la suite au cimetière paroissial de Saint-Omer, comté de L'Islet.