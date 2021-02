FOURNIER, Madeleine Têtu



Entourée de l'amour des siens, à l'Hôpital de Montmagny, le lendemain de ses 96 ans, est décédée madame Madeleine Têtu, épouse de feu Rolland Fournier. Elle demeurait à Montmagny.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Richard (Danielle Bolduc), Hélène (Jean St-Pierre), Réjean (Manon Létourneau), Normand (Line Richard), Pierre (Line Gagné), Sylvain (Johanne Guillemette), Marielle (Pierre Lessard); ainsi que ses petits- enfants: feu Nancy Fournier, Caroline et Daniel St-Pierre, Simon Fournier, Keven Giguère, Isabelle et Jean-François Fournier, Marie-Pier Fournier, Jérôme, Vincent et Nicolas Fournier, Stephanie et Eliane Bernier, Marie-Hélène Lessard et aussi ses arrière-petits-enfants: Emmanuelle, Geneviève, Isabelle, Olivier, Zacary, Dylan, Raphaëlle, Isalie, Alexane, Hubert, Allie, Victor, Marc-Edouard, Gabrielle, Damien, Florence et Mia; ses frères et soeurs: feu Maurice (feu Ghislaine Casault), Marcel (Berthe Beaudoin), Lise (feu Paul Fournier), Gilles (Francine Brisebois), Henriette (Philippe Jacquard); de la belle-famille Fournier, elle était la belle-sœur de: feu Lomer (feu Lucille Bourbeau), feu Rita (feu Lauréat Caron), feu Arthur (feu Thérèse Mercier), feu Jules (feu Patricia Caron), feu Roch (feu Yvonne Raymond), feu Thérèse (feu Philippe Bernier), feu Jeanne-D'Arc (feu Dominique Landy), feu Jean-Louis (Celine Fortin), feu Berthe (feu Marcellin Mercier), Louise (feu Jos Pelletier), Lucette (feu Luc Normand). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). La famille tient à remercier le personnel de l'Habitation Monseigneur Deschênes pour leurs bons soins, ainsi que le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. La direction a été confiée à la