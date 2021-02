BÉRUBÉ, Jean-Guy



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 4 février 2021, à l'âge de 80 ans et 8 mois, est décédé monsieur Jean-Guy Bérubé, époux de madame Juliette Jean. Il était le fils de feu dame Clovida Chassé et de feu monsieur Philippe Bérubé. Il demeurait à Saint- Anselme et autrefois à Saint-Pamphile-de-L'Islet. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Guylaine (Yvon Béchard), Jean-Pierre (Sylvie Desfossés), Bruno (Sonia Tremblay), Lucie (Richard Laberge); ses petits-enfants: Caroline (Olivier Bétil), Stéphanie (Stéphane Grenier), Sarah-Mylène (Anthony Beauchemin), Jonathan (Stéphanie Cauchon), Frédérick, Valérie (Jean-Philip Lévesque), Gabriel (Alison Joncas); ses arrière-petits-enfants: Éliott, Nicolas et Samuel Bétil, Léo Grenier, Mia et Éli Bérubé, Violette et Florence Lévesque. Il était le frère de: feu Marcel (Jeannine Jean), Gaston (Louisette Cloutier), Claudette (feu Roger Thibodeau), Clermont (Lise Cloutier) et Gilles (Denise Cloutier); de la famille Jean: Huguette, feu Marcel (Marcelle Robert), Rose-Alma, Jeannine (feu Marcel Bérubé), Germain, Alberte (feu Jean-Marc Richard), Francine, Louise, Mario (Céline Bastien) et feu Jacinthe. Sont aussi affectés par son départ ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à sa petite-fille Caroline Richard et à son conjoint Olivier Bétil pour leur générosité, leurs bons soins et leur présence quotidienne depuis les cinq dernières années. Un grand merci également à l'ensemble du personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur humanisme et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, Avenue Belvédère bureau 214, Québec (Québec), G1S 3G3 https://www.cancer.ca/.Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial "Bellevue" de Saint-Pamphile.