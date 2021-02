BILODEAU, Nicole



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 19 janvier 2021, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Nicole Bilodeau, fille de feu madame Jeanne Bélanger et de feu monsieur Jules Bilodeau. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses sœurs et son frère: Lise Bilodeau (feu Normand Boucher), France Bilodeau et Richard Bilodeau (SylvianneTremblay); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.Les cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière Mont-Marie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, téléphone : 418 835-7188, site web: www.fhdl.ca.