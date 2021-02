BUREAU, Thérèse Julien



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 4 février 2021, à l'âge de 76 ans, est décédée madame Thérèse Julien, épouse de monsieur Gilles Bureau, fille de feu monsieur Octave Julien et de feu madame Julienne Rochette. Elle demeurait à Donnacona.Madame Julien laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Hélène (Jean-Denis Boillat), Isabelle (Erik Arsenault) et Sébastien (Karine Bergeron); ses petits-enfants: Alexiane (Julien Delèze), Joane (Jeremy Pignolet); Gabriel, Olivier, David et Ève; Félix et Xavier; ses arrière-petits-enfants: Alice et Eliott; Logan. Elle était la soeur et la belle-soeur de feu Bruno (feu Marguerite Angers), Claude (Laurette Garneau), Robert (Fabienne Coulombe), Pierre, Claire (Gérard Côté), feu Agnès (feu Pierre Bureau); Jean-Paul Bureau (Louise Lachance), André Bureau (Lucette Gravel), Jacques Bureau (Thérèse Cantin). Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC, G1S 3G3 ou en ligne au www.cancer.ca